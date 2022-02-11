«Беерсхот-Вилрийк» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

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вчера, 16:09

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Кортрейку». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.71. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Кортрейк» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Бельгии и практически не набирает очков. Команда занимает только 10 место с 35 очками, но не выпала из борьбы за плей-офф, который пройдет по итогам сезона. В предстоящей встрече с последней командой турнирной таблицы, болельщики ждут от клуба только победы. В последних двух встречах «Кортрейк» проиграл «Сент-Трюйдену» (1:3) и «Антверпену» (0:2).

«Беерсхот-Вилрийк» отстал от всех прямых конкурентов за выживание уже на 10 баллов и выглядит безнадежно, являясь главным фаворитом на понижение в классе. Коллектив набрал всего 13 очков и выиграл только один матч в пяти последних турах. В матче с «Кортрейком» команде будет сложно набрать очки, но шансы у футболистов зацепиться за очки определенно будут. В прошлом матче «Беерсхот-Вилрийк» проиграл «Мехелену» (2:3), а раньше сыграл вничью с «Зюлте-Варегемом» (3:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Беерсхот-Вилрийк» завершились исходом «обе забьют»

«Кортрейк» проиграл только два поединка из десяти последних на выезде

Три последних матча между клубами на поле «Беерсхот-Вилрийк» завершились ничейным результатом

Прогноз

«Беерсхот-Вилрийк» находится в плохой форме, и противостоять более крепкому «Кортрейку» команде не по силам. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. «Кортрейк» попытается сыграть первым номером и захватить инициативу с первых минут.