«Беерсхот-Вилрийк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (29.01.2022)

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вчера, 11:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Беерсхот-Вилрийк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Зюлте-Варегема» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» играет очень нестабильно и опустился вплотную к зоне вылета. Коллектив занимает 16 место с набранными 24 очками, а отрыв от ближайшего оппонента составляет всего два балла. Чтобы не опуститься в «красную» зону турнирной таблицы, тренерскому штабу срочно следует вносить коррективы в тренировочный процесс и работать над обороной, ведь команда пропустила 49 мячей, что является вторым снизу результатом. В двух последних матчах Зюлте-Варегем сыграл вничью с «Оуд-Хеверли» (1:1) и проиграл «Серкль Брюгге» (1:3).

«Беерсхот-Вилрийк» является абсолютным аутсайдером и может довольствоваться только 12 очками за 24 прошедших тура. Команда является главным кандидатом на понижении и отстает от 16 позиции на 12 баллов. Коллектив имеет огромные проблемы с реализацией моментов и забил всего 20 мячей. В прошлом туре «Беерсхот-Вилрийк» проиграл «Серен Юнайтед», а ранее смог одолеть «Оуд-Хеверли» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Беерсхот-Вилрийк» завершились исходом «обе забьют»

«Зюлте-Варегем» проиграл пять из шести последних выездных матчей

«Беерсхот-Вилрийк» забил только в трех матчах из десяти последних на своем стадионе

Прогноз

Оба коллектива находятся не в самой приятной ситуации относительно положения в турнирной таблице и этот поединок очень важен для каждого. Предполагаем, что сильнее окажутся гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Фонбет.