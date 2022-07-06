«Славия» Мозырь – «Белшина». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2022)

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06 июля 2022, 14:26

Ставки букмекеров

Победа «Славии» в этой игре идет по коэффициенту 2.30 – эксперты считают хозяев небольшим фаворитом. Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по котировке 3.35, а победа «Белшины» стоит 2.95.

Сыграть ставку на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65 – аналитики рассматривают эту игру, как низовую. Противоположный вариант ТБ (2,5) идет по коэффициенту 2.10.

Форма команд

В пяти последних турах чемпионата «Славия» победила только в одной игре – дома против ФК «Минска» (4:2). Эта виктория стала для клуба из Мозыря пятой в текущем сезоне, а в общем зачете команда базируется на десятой строчке.

В предыдущем туре Высшей лиги футболисты «Славии» зафиксировали пятое поражение в чемпионате, уступив в гостях одному из аутсайдеров лиги в лице «Арсенала» из Дзержинска (2:3).

«Белшина» поднялась на девятое место турнирной таблицы, набрав шесть из шести возможных очков в двух предыдущих турах. Команда успешно провела встречи против «Минска» (4:2) и «Арсенала» (1:0), что позволило отдалиться от зоны вылета на десять зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Славия» организовала обмен голами в 5 последних матчах на своем поле

«Белшина» забивала и не пропускала голы в 5 прошлых гостевых поединках лиги

У «Белшины» нет гостевых поражений в текущем розыгрыше Высшей лиги – 2 победы и 3 ничьи

Прогноз

С учетом нестабильной защиты у «Славии» и «Белшины», а также статистики последних игр команд, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.