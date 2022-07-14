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«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2022)

14 июля 2022, 11:12
Ислочь

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок предложила такую линию на эту игру: победа «Торпедо-БелАЗ» идет по коэффициенту 2.30, за ничью предложена цена 3.55, а победа «Ислочи» доступна по котировке 2.80. Как видим, у хозяев статус небольшого фаворита.

Беларусь. Высшая лига 2022
Торпедо-БелАЗ
Ислочь
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
0 : 1
завершен
16 июля 2022, 18:00
суббота
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.34 3.34 2.75

Если рассматривать линию голов, то здесь полный паритет. Ставки на ТБ(2,5) и ТМ(2,5) идут по одинаковым коэффициентам – 1.87.

Форма команд

У «Торпедо-БелАЗ» наметилась положительная динамика в чемпионате Беларуси. Команда занесла себе в актив четыре победы в пяти прошлых турах, поднявшись в общем зачете на девятое место.

После поражения от «Гомеля» (0:1), которое стало для «Торпедо» шестым в сезоне, хозяева предстоящей встречи последовательно обыграли «Слуцк» (3:0) и «Динамо» Брест (1:0).

«Ислочь», тем временем, поднялась на третье место рейтинга. В активе команды четыре победы и ничья в пяти предыдущих турах Высшей лиги. После дележки очков с «Гомелем» (1:1) на домашней арене (1:1) футболисты «Ислочи» поочередно победили минское «Динамо» (2:1) и «Витебск» (2:0).

Информация для ставок

  • «Торпедо» забивал по три гола в 2 последних домашних матчах лиги
  • «Ислочь» отличалась голами в 7 последних гостевых матчах
  • Команды фиксировали обмен голами в 2 из последних 3 очных встреч

Прогноз

«Торпедо» и «Ислочь» результативно атаковали в предыдущих турах чемпионата. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Pinnacle.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 13:09
Скорей всего ничья и оз!
Гость
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