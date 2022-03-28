Бельгия – Буркина-Фасо. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Хозяева поля являются безоговорочным фаворитом игры, и у букмекеров абсолютно нет сомнений в успехе бельгийцев. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на победу Бельгии с форой (-2). В случае невероятной победы Буркина-Фасо залетит приятный коэффициент 26. На ничью можно загрузить по коэффициенту 7.9.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.74. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 3.62.
Форма команд
Бельгия два дня назад побывала в гостях у сборной Ирландии, и дважды выигрывая по ходу встречи, так и не смогла обыграть очень неуступчивого соперника, на табло был зафиксирован счет (2:2). Это вторая ничья вряд для бельгийского коллектива и он желает прервать эту серию в ближайшем матче.
Сборная Буркина-Фасо уже посетила одну европейскую страну, где провела товарищеский поединок против Косово. Навязать свой футбол не получилось, в итоге команда пропустила большое количество голов и разгромно проиграла (0:5).
Информация для ставок
- Бельгия выиграла лишь один из четырех последних матчей
- Сборная Буркина-Фасо проиграла три игры кряду (с учетом дополнительного времени)
- Пять последних встреч Бельгии завершились результатом «обе забьют»
- Буркина-Фасо пропускает минимум три гола в трех поединках подряд
Прогноз
Бельгия с первых секунд игры возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Конечно, все закончится уверенной победой бельгийского коллектива, поэтому рекомендуем поставить на их успех с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.
На чистую победу европейцев коэффициент выставляют конечно же очень низкий, и нужно тут рассматривать какую нибудь более нестандартную ставку. Наверняка резервисты бельгийской сборной захотят себя проявить в атакующей игре, и если косовары смогли буркам 5 безответных мячей отвесить, то и бельгийцы что-то подобное выдать могут. Вот собственно фора(-1,5) на Бельгию тут и выглядит крайне надежным вариантом, который должен тут без особого труда пройти. От крупного поражения африканцам тут увернуться будет крайне сложно. Моя ставка: фора(-1,5) на Бельгию.
На чистую победу европейцев коэффициент выставляют конечно же очень низкий, и нужно тут рассматривать какую нибудь более нестандартную ставку. Наверняка резервисты бельгийской сборной захотят себя проявить в атакующей игре, и если косовары смогли буркам 5 безответных мячей отвесить, то и бельгийцы что-то подобное выдать могут. Вот собственно фора(-1,5) на Бельгию тут и выглядит крайне надежным вариантом, который должен тут без особого труда пройти. От крупного поражения африканцам тут увернуться будет крайне сложно. Моя ставка: фора(-1,5) на Бельгию.