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Бельгия – Буркина-Фасо. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 14:47
Бельгия

Ставки букмекеров

Хозяева поля являются безоговорочным фаворитом игры, и у букмекеров абсолютно нет сомнений в успехе бельгийцев. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на победу Бельгии с форой (-2). В случае невероятной победы Буркина-Фасо залетит приятный коэффициент 26. На ничью можно загрузить по коэффициенту 7.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.109.2527.44
BetBoom 1.16 7.30 18.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.74. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 3.62.

Форма команд

Бельгия два дня назад побывала в гостях у сборной Ирландии, и дважды выигрывая по ходу встречи, так и не смогла обыграть очень неуступчивого соперника, на табло был зафиксирован счет (2:2). Это вторая ничья вряд для бельгийского коллектива и он желает прервать эту серию в ближайшем матче.

Сборная Буркина-Фасо уже посетила одну европейскую страну, где провела товарищеский поединок против Косово. Навязать свой футбол не получилось, в итоге команда пропустила большое количество голов и разгромно проиграла (0:5).

Информация для ставок

  • Бельгия выиграла лишь один из четырех последних матчей
  • Сборная Буркина-Фасо проиграла три игры кряду (с учетом дополнительного времени)
  • Пять последних встреч Бельгии завершились результатом «обе забьют»
  • Буркина-Фасо пропускает минимум три гола в трех поединках подряд

Прогноз

Бельгия с первых секунд игры возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Конечно, все закончится уверенной победой бельгийского коллектива, поэтому рекомендуем поставить на их успех с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.32 2.14 1.68 1.67 2.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:01
Победа команды Бельгии с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 14:59
Бельгийцы собрались на этот мартовский сбор далеко не самым оптимальным составом. Решения такое явно можно назвать правильным, так как за полгода до старта мирового турнира как раз можно тренеру посмотреть резервы, и кого-то отметить для себя на будущее. Первый мартовский матч бельгийцы играли против крепкого соперника в лице ирландской сборной. Букмекеры сомневались в победе бельгийцев в том поединке, ну в итоге все так и вышло, и подопечные Мартинеса довольствовались только ничьей 2:2, хоть и вели походу матча 1:0, а потом и 2:1. В предстоящем матче от бельгийцев ждать уже будут конечно же только победы. И пускай Бельгия на этом сборе выступает без своих звезд, но если этот состав смог 2:2 скатать ничью с крепкими ирландцами в гостях, то на домашнем поле разобраться с скромным африканским соперником, они точно должны. Букмекеры в европейцах тут не сомневаются, и выставляют на победу хозяев крайне крошечный коэффициент....
На чистую победу европейцев коэффициент выставляют конечно же очень низкий, и нужно тут рассматривать какую нибудь более нестандартную ставку. Наверняка резервисты бельгийской сборной захотят себя проявить в атакующей игре, и если косовары смогли буркам 5 безответных мячей отвесить, то и бельгийцы что-то подобное выдать могут. Вот собственно фора(-1,5) на Бельгию тут и выглядит крайне надежным вариантом, который должен тут без особого труда пройти. От крупного поражения африканцам тут увернуться будет крайне сложно. Моя ставка: фора(-1,5) на Бельгию.
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