«Брюгге» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч Кубка Бельгии (21.12.2022)

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вчера, 12:34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брюгге» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.59, против котировки 5.20 на успех «Сент-Трюйдена». Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.10.

Если следовать линии букмекерской конторы Лига Ставок, этот матч должен получиться результативным. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Брюгге» занимает четвертое место в чемпионате Бельгии, заработав 33 очка з 17 туров. Перед паузой команда провела два неубедительных поединка, проиграв на выезде «Генту» (0:2) и разделив очки с «Антверпеном» (2:2) на своем поле.

На предыдущей стадии Кубка Бельгии футболисты «Брюгге» сломили сопротивление «Патро Эйсден» в гостях, забив два гола в дополнительных таймах (2:0).

«Сент-Трюйден» идет вне зоны плей-офф Высшей лиги, находясь на десятом месте турнирной таблицы. В последнем туре клуб зафиксировал шестое поражение в чемпионате, проиграв на домашней арене «Серкль Брюгге» (1:0), а до этого были зафиксированы победы над «Серен Юнайтед» (2:1) и «Вестерло» (3:2).

В раунде 1/16 финала Кубка Бельгии футболисты «Сент-Трюйдена» с минимальным счетом одолели на своем поле клуб «Ме».

Информация для ставок

«Брюгге» побеждал в 9 из последних 10 матчей против «Синт-Трюйдена»

«Сент-Трюйден» не забивал голы 5 прошлых матчах на поле «Брюгге»

«Брюгге» забивал минимум два гола в 7 из предыдущих 10 матчей против соперника

Прогноз

«Брюгге» стабильно обыгрывает «Сент-Трюйден» в очных противостояниях. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.