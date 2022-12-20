«Брюгге» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч Кубка Бельгии (21.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Брюгге» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.59, против котировки 5.20 на успех «Сент-Трюйдена». Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.10.
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сегодня, 22:00
Если следовать линии букмекерской конторы Лига Ставок, этот матч должен получиться результативным. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.08.
Форма команд
«Брюгге» занимает четвертое место в чемпионате Бельгии, заработав 33 очка з 17 туров. Перед паузой команда провела два неубедительных поединка, проиграв на выезде «Генту» (0:2) и разделив очки с «Антверпеном» (2:2) на своем поле.
На предыдущей стадии Кубка Бельгии футболисты «Брюгге» сломили сопротивление «Патро Эйсден» в гостях, забив два гола в дополнительных таймах (2:0).
«Сент-Трюйден» идет вне зоны плей-офф Высшей лиги, находясь на десятом месте турнирной таблицы. В последнем туре клуб зафиксировал шестое поражение в чемпионате, проиграв на домашней арене «Серкль Брюгге» (1:0), а до этого были зафиксированы победы над «Серен Юнайтед» (2:1) и «Вестерло» (3:2).
В раунде 1/16 финала Кубка Бельгии футболисты «Сент-Трюйдена» с минимальным счетом одолели на своем поле клуб «Ме».
Информация для ставок
- «Брюгге» побеждал в 9 из последних 10 матчей против «Синт-Трюйдена»
- «Сент-Трюйден» не забивал голы 5 прошлых матчах на поле «Брюгге»
- «Брюгге» забивал минимум два гола в 7 из предыдущих 10 матчей против соперника
Прогноз
«Брюгге» стабильно обыгрывает «Сент-Трюйден» в очных противостояниях. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.