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«Бенфика» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (25.01.2021)

25 января 2021, 15:17
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25 января «Бенфика» принимает на своем стадионе «Насионал». Это будет матч очередного тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет уже сделали прогноз на грядущий матч в Лиссабоне.

Португалия. Примейра 2020/2021
Бенфика
Насионал
1 : 1
завершен
25 января 2021, 20:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

«Бенфика» настолько удачно выступает в нынешнем сезоне, что на ее победу рекомендуют ставить с коэффициентом 1.22. Ничейный исход оценивают в 7.00. В этом матче можно обратить внимание на еще одну ставку — тотал забитых мячей больше трех с коэффициентом 1.65. «Бенфика» очень хороша и много забивает, а матч против «Насионала» отличный шанс заработать очки.

Форма команд

«Бенфика» находится на третьей строчке в турнирной таблице и имеет 32 балла в активе. Команда хорошо подготовлена и неплохо стартовала в нынешнем сезоне. У клуба есть все шансы на то, чтобы выиграть чемпионат. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 2:1.

«Насионал» выступает далеко не самым лучшим образом. У клуба 14-е место в турнирной таблице и всего 13 набранных баллов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 1:3.

Информация для ставок

● «Насионал» пропустил 19 мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей в Примейре

● У «Насионала» четыре поражения кряду

● «Бенфика» забила 29 мячей — один из лучших показателей в чемпионате, также у команды всего одно поражение в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет принимают ставку на обе забьют с коэффициентом 1.97. Очевидным фаворитом этого противостояния видится «Бенфика», которая имеет все шансы подняться на самую вершину таблицы. Победа над «Насьоналем» станет отличным завершением выходных и поднимет дух команды.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 16:24
Бенфика победит!
shlomo
shlomo
25 января в 15:29
Уверенная победа Бенфики....и ТМ 4,5 ( у хозяев 10 игроков "вне игры")...
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