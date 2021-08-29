«Бенфика» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

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сегодня, 18:06

В четвертом туре чемпионата Португалии «Бенфика» на домашней арене сыграет против «Тонделы». Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают хозяев предстоящей игры очевидным фаворитом. Разместить ставку на победу «Бенфики» предлагается по коэффициенту 1.27, ничья идёт по коэффициенту 6.85, а победа «Тонделы» — по коэффициенту 14.00. Букмекер также считает, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.54, ТМ(2,5) – 2.41.

Форма команд

По итогам трех стартовых туров чемпионата Португалии «Бенфика», усилившись украинским форвардом, обосновалась в группе лидеров. Команда одержала победы во встречах с «Жил Висенте» (2:0), «Арокой» (2:0) и «Морейренсе» (2:1), набрав девять из девяти возможных очков.

На данный момент клуб из Лиссабона разделяет позицию лидера со «Спортингом». «Бенфика» также успешно преодолела квалификацию Лиги чемпионов. После двух побед над «Спартаком» (2:0 и 2:0) «орлы» прошли в отборе ПСВ за счет домашней победы (2:1 и 0:0).

На счету «Тонделы» три очка и текущее 11-е место в турнирной таблице португальской лиги. Команда в стартовом туре смогла разбить на домашней арене «Санта Клару», отправив в ворота соперника три безответных гола. Но в следующих матчах «Тондела» уступила «Визеле» (1:2) и «Портимоненси» (0:3).

Информация для ставок

Пять побед оформила «Бенфика» в 6 прошлых играх с «Тонделой»

«Тондела» не забивала голы в 3 последних матчах на поле «Бенфики»

«Тондела» не выигрывала в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата

Прогноз