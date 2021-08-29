«Бенфика» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

В четвертом туре чемпионата Португалии «Бенфика» на домашней арене сыграет против «Тонделы». Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 29 августа 2021 года.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают хозяев предстоящей игры очевидным фаворитом. Разместить ставку на победу «Бенфики» предлагается по коэффициенту 1.27, ничья идёт по коэффициенту 6.85, а победа «Тонделы» — по коэффициенту 14.00. Букмекер также считает, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ(2,5) доступен по коэффициенту 1.54, ТМ(2,5) – 2.41.
Форма команд
По итогам трех стартовых туров чемпионата Португалии «Бенфика», усилившись украинским форвардом, обосновалась в группе лидеров. Команда одержала победы во встречах с «Жил Висенте» (2:0), «Арокой» (2:0) и «Морейренсе» (2:1), набрав девять из девяти возможных очков.
На данный момент клуб из Лиссабона разделяет позицию лидера со «Спортингом». «Бенфика» также успешно преодолела квалификацию Лиги чемпионов. После двух побед над «Спартаком» (2:0 и 2:0) «орлы» прошли в отборе ПСВ за счет домашней победы (2:1 и 0:0).
На счету «Тонделы» три очка и текущее 11-е место в турнирной таблице португальской лиги. Команда в стартовом туре смогла разбить на домашней арене «Санта Клару», отправив в ворота соперника три безответных гола. Но в следующих матчах «Тондела» уступила «Визеле» (1:2) и «Портимоненси» (0:3).
Информация для ставок
- Пять побед оформила «Бенфика» в 6 прошлых играх с «Тонделой»
- «Тондела» не забивала голы в 3 последних матчах на поле «Бенфики»
- «Тондела» не выигрывала в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата
Прогноз
На старте сезона «Бенфика» показывает превосходные результаты, надежно действуя в защите. «Орлы» провели непростой матч в Нидерландах против ПСВ, поэтому в предстоящей игре хозяева вряд ли учинят погром удобного соперника в лице «Тонделы». Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТМ(4,5) по коэффициенту 1.59 в БК Фонбет.