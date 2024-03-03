«Бернли» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2023)

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сегодня, 08:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Бернли» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Бернли» набрал всего один балл в пяти последних турах и выглядит совершенно безнадежно. Команда занимает предпоследнее место с 13 баллами и отстает от «Лутон Таун» на семь очков, а от 17 месте и вовсе на 11. Сложно представить за счет чего команда смогла бы нивелировать такой отрыв. В прошлом туре чемпионата Англии «Бернли» крупно проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (0:3), а ранее был разгромлен «Арсеналом» (0:5).

«Борнмут» после хорошего отрезка сезона в последнее время сильно сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Коллектив опустился на 13 место с 28 баллами, но находится в относительной безопасности от зоны вылета. В игре с последней командой АПЛ у гостей будет отличный шанс прервать серию поединков без поражений и положить себе в копилку три важные балла. Два последних матча «Борнмута» завершились поражением в дополнительное время от «Лестера» в кубке ФА (0:1) и неудачей с «Манчестер Сити» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бернли» проиграл семь из десяти последних поединков

Четыре из шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бернли» выиграл три из пяти последних матчей у «Борнмута» при двух поражениях

Прогноз

Обе команды давно не могут победить, поэтому будут играть аккуратно и сдержанно. В такой ситуации тяжело забить много голов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.