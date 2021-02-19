«Бернли» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2021)

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вчера, 17:42

«Бернли» сыграет с «Вест Бромвичем», матч запланирован на 20 февраля 2021 года. Этот поединок клубы проведут в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч АПЛ .

Ставки букмекеров

В этом поединке победа «Бернли» идет по коэффициенту 2.02. На ничейный исход можно поставить за 3.50, а в победу «Вест Бромвича» верят всего за 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне АПЛ «Бернли» идет на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 очков. Команда рискует попасть в подвал турнирной таблицы, а затем и вылететь в Чемпионшип. Матч против аутсайдера в лице «Вест Бромвича» кажется неплохим шансом взять три балла.

«Вест Бромвич» — одна из худших команд Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У клуба 13 очков и 19-е место в таблице. «Вест Бром» забил всего 19 мячей и пропустил в свои ворота 55, это худший показатель в Лиге.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не побеждает пять матчей подряд

«Бернли» не проигрывает три матча кряду

«Вест Бромвич» пропускал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в матче больше 2,5 — коэффициент 2.18. Также можно поставить на то, что в первом тайме победит «Бернли» — 2.70.

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