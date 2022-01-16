«Бетис» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (18.01.2022)

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вчера, 16:57

18 января 2022 года состоится поединок «Бетис — Алавес». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Отметим, что поединок пройдет в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Бетис». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Алавеса» в 6.80. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды десять побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 24 гола. В последних встречах «бетикос» выглядят очень плохо, команда стала играть гораздо хуже, чем раньше. У «Бетиса» была ничья с «Райо Вальекано» со счетом 1:1, а также поражение от «Сельты» 0:2 и фиаско в игре с «Атлетиком» из Бильбао, он закончился 3:2 в пользу басков.

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. «Алавес» забил 16 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах эта команда играет не лучшим образом и очень часто теряет очки — ничья с «Атлетиком» из Бильбао 0:0 и с «Реал Сосьедад» 1:1, а также поражение от «Вильярреала» 5:2.

Информация для ставок

«Алавес» не может выиграть вот уже семь игр кряду

«Бетис» выиграл два матча из последних пяти

У «Алавеса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Бетис» по коэффициенту 3.40. Несмотря на плохую форму команды из Севильи, этот матч может стать для них победным.