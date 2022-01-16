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«Бетис» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (18.01.2022)

вчера, 16:57

18 января 2022 года состоится поединок «Бетис — Алавес». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Отметим, что поединок пройдет в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.406.94
Фонбет 1.50 4.20 6.80
Мелбет 1.57 4.28 6.90

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Бетис». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Алавеса» в 6.80. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды десять побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 24 гола. В последних встречах «бетикос» выглядят очень плохо, команда стала играть гораздо хуже, чем раньше. У «Бетиса» была ничья с «Райо Вальекано» со счетом 1:1, а также поражение от «Сельты» 0:2 и фиаско в игре с «Атлетиком» из Бильбао, он закончился 3:2 в пользу басков.

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. «Алавес» забил 16 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах эта команда играет не лучшим образом и очень часто теряет очки — ничья с «Атлетиком» из Бильбао 0:0 и с «Реал Сосьедад» 1:1, а также поражение от «Вильярреала» 5:2.

Информация для ставок

«Алавес» не может выиграть вот уже семь игр кряду
«Бетис» выиграл два матча из последних пяти
У «Алавеса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Бетис» по коэффициенту 3.40. Несмотря на плохую форму команды из Севильи, этот матч может стать для них победным.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 2.01 1.85 1.56 2.54
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:45
Бетис выиграет этот матч
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