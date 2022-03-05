«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2022)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.94 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.
Форма команд
«Атлетико» проводит не самый лучший сезон и стремится финишировать в первой четверке, которая даст команда право сыграть в Лиге Чемпионов. На данный момент коллектив расположился на пятой позиции и набрал 45 очков, отставая от нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому в случае победы команды поменяются местами. В прошлых двух турах «Атлетико» обыграл «Сельту» (2:0) и «Осасуну» (3:0).
«Бетис» проводит отличный сезон и уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей одолев «Зенит» (3:2, 0:0). В чемпионате у коллектива также все неплохо: третье место с 46 очками и очень важный поединок с чемпионом страны, где даже ничья позволит не пропустить вперед конкурента. В прошлом туре Ла Лиги «Бетис» минимально проиграл «Севилье» (1:2), а ранее одолел «Мальорку» (2:1).
Информация для ставок
- «Бетис» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти выездных поединков «Атлетико» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бетисом»
- Восемь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба находятся в группе лидеров, и предсказать ход поединка довольно сложно. Рекомендуем обратить внимание на голы команд и сделать ставку в букмекерской компании Фонбет на тотал меньше 2.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 1.92.