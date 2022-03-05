«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2022)

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вчера, 21:12

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.94 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Атлетико» проводит не самый лучший сезон и стремится финишировать в первой четверке, которая даст команда право сыграть в Лиге Чемпионов. На данный момент коллектив расположился на пятой позиции и набрал 45 очков, отставая от нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому в случае победы команды поменяются местами. В прошлых двух турах «Атлетико» обыграл «Сельту» (2:0) и «Осасуну» (3:0).

«Бетис» проводит отличный сезон и уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей одолев «Зенит» (3:2, 0:0). В чемпионате у коллектива также все неплохо: третье место с 46 очками и очень важный поединок с чемпионом страны, где даже ничья позволит не пропустить вперед конкурента. В прошлом туре Ла Лиги «Бетис» минимально проиграл «Севилье» (1:2), а ранее одолел «Мальорку» (2:1).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти выездных поединков «Атлетико» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бетисом»

Восемь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба находятся в группе лидеров, и предсказать ход поединка довольно сложно. Рекомендуем обратить внимание на голы команд и сделать ставку в букмекерской компании Фонбет на тотал меньше 2.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 1.92.