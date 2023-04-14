«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз на матч Ла Лиги (09.04.2023)

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сегодня, 19:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.82. Успех «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 4.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.73. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Бетис» набрал только пять очков в пяти последних турах Ла Лиги, что является очень слабым результатом для команды, которая борется за еврокубки. На данный момент «бело-зеленые» занимают шестое место с 45 баллами и на два пункта отстают от ближайшего соперника. В прошлом туре «Бетис» уступил на своем поле «Кадису» (0:2), получив удаление в начале второго тайма, а ранее проиграл на выезде «Атлетико» (0:1).

«Эспаньол» является худшей командой на отрезке последних пяти поединков в чемпионате, ведь не смог набрать ни единого балла. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов, уступая ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Два последних матча «Эспаньола» завершились поражениями с «Атлетиком» Бильбао и «Жирной» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл пять последних матчей в чемпионате Испании

«Бетис» выиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Эспаньол» выиграл лишь одну встречу из десяти последних с «Бетисом»

Прогноз

Оба клуба играют очень слабо на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.