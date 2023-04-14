«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз на матч Ла Лиги (09.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.82. Успех «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 4.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.55.
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завтра, 19:30
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.73. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Бетис» набрал только пять очков в пяти последних турах Ла Лиги, что является очень слабым результатом для команды, которая борется за еврокубки. На данный момент «бело-зеленые» занимают шестое место с 45 баллами и на два пункта отстают от ближайшего соперника. В прошлом туре «Бетис» уступил на своем поле «Кадису» (0:2), получив удаление в начале второго тайма, а ранее проиграл на выезде «Атлетико» (0:1).
«Эспаньол» является худшей командой на отрезке последних пяти поединков в чемпионате, ведь не смог набрать ни единого балла. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов, уступая ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Два последних матча «Эспаньола» завершились поражениями с «Атлетиком» Бильбао и «Жирной» с одинаковым счетом (1:2).
Информация для ставок
- «Эспаньол» проиграл пять последних матчей в чемпионате Испании
- «Бетис» выиграл только один поединок из семи последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Эспаньол» выиграл лишь одну встречу из десяти последних с «Бетисом»
Прогноз
Оба клуба играют очень слабо на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.