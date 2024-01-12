«Бетис» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (13.01.2024)

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вчера, 18:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.65. Успех «Гранады» оценивается по коэффициенту 5.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.87. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бетис» находится в кризисном состоянии и имеет целую серию без побед. Команда идет на седьмом месте в Ла Лиге и набрала 28 баллов, что на четыре пункта меньше, чем у ближайшего соперника. В домашнем поединке с аутсайдером «бело-зеленые» обязаны набирать очки и как минимум не сильно отставать от зоны еврокубков. Два последних матча «Бетиса» завершились поражением от «Алавеса» (0:1) и неудачей с «Сельтой» (1:2).

«Гранада» только в последнем туре чемпионата Испании прервала серию неудач, однако ситуация, в которую попал клуб остается плачевной. Команда занимает лишь предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в активе 11 баллов, что на четыре меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом туре Ла Лиги «Гранада» на своем стадионе выиграла у «Кадиса» (2:0), а ранее уступила «Севилье» (0:3).

Информация для ставок

«Гранада» проиграла девять из десяти последних встреч на выезде

«Бетис» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей у «Гранады»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Гранада» катастрофически выступает на выезде, поэтому шансов у клуба даже против такого кризисного «Бетиса» очень мало. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.