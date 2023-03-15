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«Бетис» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

вчера, 09:56
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.673.632.06
Лига Ставок 3.70 3.70 2.07

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Бетис» очень крупно проиграл первый поединок и теперь шансы на дальнейших проход у команды остаются только теоретические. «Бело-зеленые» также нестабильно выступают и в чемпионате Испании, где занимают пятое место с 42 баллами и опережают ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлой игре «Бетис» поделил очки с «Вильярреалом» (1:1), а ранее уступил в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Манчестер Юнайтед» стабильно проводит данный отрезок сезона, если вынести за скобки непонятное разгромное поражение от «Ливерпуля». «Красные дьяволы» добились солидного преимущества в первой встрече и теперь им просто необходимо завершить начатое уже в ответном выездном поединке. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог переиграть на своем поле «Саутгемптон» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» выиграл лишь четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних выездных матчах
  • Пять из шести домашних матчей «Бетиса» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бетису» будет очень сложно отыграть преимущество английского клуба, однако победить титулованного соперника на своем поле им по силам. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.04 1.84 1.60 2.42
Лига Ставок 2.14 1.69 1.70 2.12
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
У меня фактически не возникает никаких сомнений в хотя бы возвратной участи здешнего прогноза в образе ИТБ 1 (1) за весьма приличный коэффициент. В любом случае, отчаянный Реал Бетис захочет напоследок хлопнут дверью во 2-м по значимости еврокубке. А если получится, то "огурцы" и вовсе тут могут задавить не стабильный в защите Манчестер Юнайтед. Ну а 2 мяча манкунианские "черти" в теперешней ЛЕ на выезде пропускали даже от скромной кипрской Омонии (3:2). Чего уж тогда говорить про опытный и умелый впереди Бетис.
Gahi
Gahi
вчера в 10:50
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Гость
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