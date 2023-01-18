«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2023)

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сегодня, 00:22

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02 В случае победы «Осасуны», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Бетис» старается вернуться к стабильным результатам, но все же иногда еще допускает осечки. В чемпионате команда Пеллегрини занимает шестое место с 28 очками и может себе позволить сконцентрироваться на матче кубка страны, ведь необходимо защищать прошлогодний титул. В прошлой игре «Бетис» проиграл по пенальти «Барселоне» (2:3) в Суперкубке Испании, а ранее обыграл «Райо Вальекано» в чемпионате (2:1).

«Осасуна» также старается допускать минимум поражений и борется за очки в каждом матче, что дает команде неплохой результат. В турнирной таблице Ла Лиги коллектив всего на один балл и одну позицию отстает от «Бетиса». В этой встрече гости не являются фаворитами, но способны создать много проблем сопернику. В прошлой игре «Осасуна» минимально одолела «Мальорку» на своем поле (1:0), а ранее разошлась миром с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Информация для ставок

«Осасуна» уступила лишь в двух встречах из десяти последних

«Бетис» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Осасуна» проиграла пять последних матчей «Бетису»

Шесть из восьми матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

На данном отрезке чемпионата клубы показывают похожие результаты и определить победителя довольно сложно. Рискнем предположить, что хозяева все же окажутся немного сильнее, а сделать ставку на «Бетис» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.