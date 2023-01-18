«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02 В случае победы «Осасуны», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Бетис» старается вернуться к стабильным результатам, но все же иногда еще допускает осечки. В чемпионате команда Пеллегрини занимает шестое место с 28 очками и может себе позволить сконцентрироваться на матче кубка страны, ведь необходимо защищать прошлогодний титул. В прошлой игре «Бетис» проиграл по пенальти «Барселоне» (2:3) в Суперкубке Испании, а ранее обыграл «Райо Вальекано» в чемпионате (2:1).
«Осасуна» также старается допускать минимум поражений и борется за очки в каждом матче, что дает команде неплохой результат. В турнирной таблице Ла Лиги коллектив всего на один балл и одну позицию отстает от «Бетиса». В этой встрече гости не являются фаворитами, но способны создать много проблем сопернику. В прошлой игре «Осасуна» минимально одолела «Мальорку» на своем поле (1:0), а ранее разошлась миром с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
Информация для ставок
- «Осасуна» уступила лишь в двух встречах из десяти последних
- «Бетис» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Осасуна» проиграла пять последних матчей «Бетису»
- Шесть из восьми матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
На данном отрезке чемпионата клубы показывают похожие результаты и определить победителя довольно сложно. Рискнем предположить, что хозяева все же окажутся немного сильнее, а сделать ставку на «Бетис» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.