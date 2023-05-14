«Бетис» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2023)

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вчера, 22:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Бетис» потерял реальные шансы пробиться в Лигу чемпионов, ведь в последние месяцы показывает очень слабую игру. Сейчас «бело-зеленые» идут только на шестом месте с 52 баллами и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом имея игру в запасе. Чтобы не подвергать свое место в Лиге Европы сомнениям, хозяевам важно выиграть предстоящую встречу. В прошлом туре «Бетис» обыграл на выезде «Атлетик» (1:0), а ранее крупно проиграл «Барселоне» (0:4).

«Райо Вальекано» чередует победы и поражения и в последнее время добивается результата исключительно на своем стадионе. Сейчас мадридский клуб располагается на 11 месте с 46 баллами и спокойно доигрывает сезон, не имея серьезных задач на его заключительный отрезок. Тем не менее, гости могут создать проблемы «Бетису» при желании и удачных обстоятельствах. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились домашней победой над «Вальядолидом» (2:1) и выездным разгромом от аутсайдера «Эльче» (0:4).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«Бетис» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей у «Райо Вальекано» при двух ничьих

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба играют очень слабо на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.