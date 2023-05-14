«Бетис» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.
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сегодня, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Бетис» потерял реальные шансы пробиться в Лигу чемпионов, ведь в последние месяцы показывает очень слабую игру. Сейчас «бело-зеленые» идут только на шестом месте с 52 баллами и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом имея игру в запасе. Чтобы не подвергать свое место в Лиге Европы сомнениям, хозяевам важно выиграть предстоящую встречу. В прошлом туре «Бетис» обыграл на выезде «Атлетик» (1:0), а ранее крупно проиграл «Барселоне» (0:4).
«Райо Вальекано» чередует победы и поражения и в последнее время добивается результата исключительно на своем стадионе. Сейчас мадридский клуб располагается на 11 месте с 46 баллами и спокойно доигрывает сезон, не имея серьезных задач на его заключительный отрезок. Тем не менее, гости могут создать проблемы «Бетису» при желании и удачных обстоятельствах. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились домашней победой над «Вальядолидом» (2:1) и выездным разгромом от аутсайдера «Эльче» (0:4).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- «Бетис» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Бетис» выиграл три из пяти последних матчей у «Райо Вальекано» при двух ничьих
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба клуба играют очень слабо на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.