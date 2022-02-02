«Бирмингем Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.02.2022).

4 февраля 2022 года состоится поединок «Бирмингем — Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет на домашнем стадионе «Бирмингема» в одноименном городе в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Бирмингема» в 3.70. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Бирмингем» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У команды восемь побед, девять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах «Бирмингем» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Дерби Каунти» со счетом 2:2, а также ничейный исход 2:2 с «Петерборо Юнайтед» и победа над «Барнсли» 2:1.
«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. У команды 11 побед, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 32 мяча. В последних матчах «Шеффилд Юнайтед» выглядит очень хорошо и активно набирает баллы — победы над «Петерборо Юнайтед» со счетом 0:2 и 2:0 над «Лутон Тауном». Также была ничья с «Престоном» 2:2.
Информация для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает три поединка подряд
- «Бирмингем» не проигрывает три игры кряду
- У «Шеффилда» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше трех по коэффициенту 3.15. Оба клуба неплохо играют в атаке и наверняка устроят голевую шоу в очной встрече.