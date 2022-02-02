«Бирмингем Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.02.2022).

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02 февраля 2022, 16:54

4 февраля 2022 года состоится поединок «Бирмингем — Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет на домашнем стадионе «Бирмингема» в одноименном городе в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Бирмингема» в 3.70. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бирмингем» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У команды восемь побед, девять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах «Бирмингем» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Дерби Каунти» со счетом 2:2, а также ничейный исход 2:2 с «Петерборо Юнайтед» и победа над «Барнсли» 2:1.

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. У команды 11 побед, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 32 мяча. В последних матчах «Шеффилд Юнайтед» выглядит очень хорошо и активно набирает баллы — победы над «Петерборо Юнайтед» со счетом 0:2 и 2:0 над «Лутон Тауном». Также была ничья с «Престоном» 2:2.

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» не проигрывает три поединка подряд

«Бирмингем» не проигрывает три игры кряду

У «Шеффилда» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше трех по коэффициенту 3.15. Оба клуба неплохо играют в атаке и наверняка устроят голевую шоу в очной встрече.