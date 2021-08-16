ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Блэкпул» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

вчера, 21:10

17 августа «Блэкпул» примет «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.272.55
Мелбет 2.82 3.22 2.68
1XBET 2.82 3.22 2.68
BetBoom 2.72 3.05 2.68

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Блэкпула» за 2.75.

Форма команд

«Блэкпул» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. В последних играх «Блэкпул» выглядит очень плохо, у команды нет уверенности в своих силах. В товарищеских матчах «Блэкпул» даже не смог показать ничего из того, что хотели бы видеть болельщики.

«Ковентри Сити» также стартовал не лучшим образом. Команда заработала три балла и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб играл не лучшим образом, но зато проявил себя в прошлом сезоне. «Ковентри» имеет возможность доказать, что хорошая игра в прошлом сезоне не случайность, а закономерность.

Информация для ставок

  • «Ковентри» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти
  • «Ковентри» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти команды неплохо смотрятся у ворот своих соперников. Они много забивают, но и проблемы с обороной не исчезают. В этом поединке логично сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95. Команды способны выдать очень хороший матч с обилием забитых мячей.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Лутон Тауна» в матче с «Барнсли».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.64 1.69 2.25
Мелбет 1.61 2.46
1XBET 1.61 2.46
BetBoom 2.07 1.69 1.56 2.30 1.28 3.40
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
Вчера, 19:24
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100