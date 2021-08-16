«Блэкпул» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

17 августа «Блэкпул» примет «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Блэкпула» за 2.75.
Форма команд
«Блэкпул» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. В последних играх «Блэкпул» выглядит очень плохо, у команды нет уверенности в своих силах. В товарищеских матчах «Блэкпул» даже не смог показать ничего из того, что хотели бы видеть болельщики.
«Ковентри Сити» также стартовал не лучшим образом. Команда заработала три балла и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб играл не лучшим образом, но зато проявил себя в прошлом сезоне. «Ковентри» имеет возможность доказать, что хорошая игра в прошлом сезоне не случайность, а закономерность.
Информация для ставок
- «Ковентри» проиграл четыре матча из последних пяти
- «Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти
- «Ковентри» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Эти команды неплохо смотрятся у ворот своих соперников. Они много забивают, но и проблемы с обороной не исчезают. В этом поединке логично сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95. Команды способны выдать очень хороший матч с обилием забитых мячей.
Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Лутон Тауна» в матче с «Барнсли».