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«Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.12.2021)

19 декабря 2021, 12:11

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на стадионе «Беса Секулу» сыграет против «Морейренсе». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Португалия. Примейра 2021/2022
Боавишта
Морейренcе
1 : 0
завершен
19 декабря 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует о том, что в этом противостоянии нет очевидного фаворита. Ставки на победу «Боавишты» можно разместить по коэффициенту 2.47, ничья котируется в 3.25, а победа «Морейренсе» доступна по цене 2.96.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет в линии по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Игрокам «Боавишты» удалось лишь дважды победить в проходящем розыгрыше чемпионата Португалии. При этом серия без побед у этой команды затянулась на 11 туров в лиге, а в четырех предыдущих матчах первенства клуб терпел поражения.

В последней игре лиги «Боавишта» без особых претензий на очки уступила в гостях «Спортингу» (0:2), но спустя пять дней команде удалось сотворить сенсацию в виде победы над «Брагой» (5:1) в рамках Кубка лиги.

У «Морейренсе» дела в текущем розыгрыше чемпионата обстоят еще хуже. Одержав лишь одну победу, команда обосновалась на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав в общей сложности девять баллов.

В минувшем туре лиги «Морейренсе» потерпел шестое поражение в лиге, уступив с минимальным счетом на своем поле «Портимоненси» (0:1).

Информация для ставок

  • В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка ТМ(2,5)
  • В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Боавишты» в лиге сыграл исход ТМ(2,5)
  • «Морейренсе» не побеждал в 7 последних гостевых поединках лиги

Прогноз

Результативной атакой участники этой встречи похвастаться не могут. У «Боавишты» только 16 забитых голов в 14 турах чемпионата, а «Морейренсе» в общей сложности забил 14 мячей в лиге. Учитывая это, а также статистику очных встреч оппонентов, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.65 2.33
Мелбет 1.61 2.38
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shlomo
shlomo
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