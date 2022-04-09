«Бохум» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2022)

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вчера, 10:44

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Байер». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.83, в то время как победа «Бохума» оценивается по 4.1 Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Байер» уже вылетел из еврокубков и сейчас может полностью сосредоточиться на достижении высокого результата в Бундеслиге. «Фармацевты» занимают третье место и имеют в активе 51 очков, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего конкурента, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем матче коллективу следует исключить недооценку соперника, ведь он показывает неплохие результаты. В прошлой игре «Байер» минимально обыграл «Герту» (2:1), а туром ранее одолел «Вольфсбург» (2:0).

«Бохум» показал себя в нынешнем сезоне как довольно крепкая команда, которая не будет раздавать очки соперникам. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на 11 месте с 35 баллами и практически гарантировал себе сохранение прописки на следующий год. В игре с «Байером» футболисты смогут играть без большого давления и проявить свои лучшие качества. Два последних поединка «Бохума» завершились победой над «Хоффенхаймом» (2:1) и поражением от «Боруссии» М (0:2).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из восьми последних выездных встреч «Байера» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три из четырех матчей у «Бохума» за последнее время

Прогноз

«Байер» показывает хороший футбол и добивается результатов в последних поединках. В такой ситуации предполагаем, что гости одержат закономерную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.