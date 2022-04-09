«Бохум» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния принято считать «Байер». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.83, в то время как победа «Бохума» оценивается по 4.1 Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.2.
|
- : -
сегодня, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.
Форма команд
«Байер» уже вылетел из еврокубков и сейчас может полностью сосредоточиться на достижении высокого результата в Бундеслиге. «Фармацевты» занимают третье место и имеют в активе 51 очков, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего конкурента, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем матче коллективу следует исключить недооценку соперника, ведь он показывает неплохие результаты. В прошлой игре «Байер» минимально обыграл «Герту» (2:1), а туром ранее одолел «Вольфсбург» (2:0).
«Бохум» показал себя в нынешнем сезоне как довольно крепкая команда, которая не будет раздавать очки соперникам. Перед стартом очередного тура коллектив расположился на 11 месте с 35 баллами и практически гарантировал себе сохранение прописки на следующий год. В игре с «Байером» футболисты смогут играть без большого давления и проявить свои лучшие качества. Два последних поединка «Бохума» завершились победой над «Хоффенхаймом» (2:1) и поражением от «Боруссии» М (0:2).
Информация для ставок
- «Бохум» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Семь из восьми последних выездных встреч «Байера» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл три из четырех матчей у «Бохума» за последнее время
Прогноз
«Байер» показывает хороший футбол и добивается результатов в последних поединках. В такой ситуации предполагаем, что гости одержат закономерную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.