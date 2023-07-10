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«Бока Хуниорс» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (11.07.2023)

вчера, 10:19
Бока Хуниорс

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Выбрать победителем «Уракан» можно по коэффициенту 5.2 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.953.065.13
Pari 1.88 3.05 5.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.72.

Форма команд

«Бока Хуниорс» никак не может вернуться в зону плей-офф, что заметно раздражает болельщиков и руководство клуба. Коллектив располагается на 11 месте с 32 баллами, а отставание от девятой позиции составляет всего два пункта. В предстоящей встрече с коллективом из нижней части турнирной таблицы от хозяев ожидают только уверенной победы и продвижения вверх. Два последних матча «Бока Хуниорс» завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и домашней победой над «Сармьенто» (2:0).

«Уракан» не похож на себя прошлогоднего образца и большинство последних матчей проиграл в чемпионате Аргентины. Сейчас коллектив идет уже на предпоследнем месте с 19 баллами и всего на один пункт опережает главного аутсайдера Суперлиги Аргентины. В игре с мотивированным «Бока Хуниорс» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлом туре «Уракан» уступил на своем поле «Атлетико» Тукуман (0:1), а ранее уступил «Индепендьенте» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бока Хуниорс» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Уракан» проиграл девять из десяти последних выездных поединков
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Бока Хуниорс» выиграл три из пяти последних матчей у «Уракана»

Прогноз

«Бока Хуниорс» постарается добыть победу на своем стадионе и улучшить свое турнирное положение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.67 2.28 1.39 3.07
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:37
В розыгрыше 2023-го года к данному моменту “Хуракан” успел провести 17 выездных противостояний, в которых клуб продемонстрировал очень слабый футбол как в атаке, так и в обороне. К слову, в среднем за два тайма в гостях коллектив отличался 0.41 раз, допуская 1.18 непростительных ошибок сзади. Учитывая тот факт, что хозяева, выступая дома, в нынешнем первенстве за 90 минут пропускают лишь 0.69 мячей, реализуя при этом 1.56 моментов в атаке, считаем, что “генуэзцы” маловероятно пропустят, при этом сами, скорее всего, отличатся дважды.
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