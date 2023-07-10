«Бока Хуниорс» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (11.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Выбрать победителем «Уракан» можно по коэффициенту 5.2 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.
|
1 : 0
завершен
сегодня, 01:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.72.
Форма команд
«Бока Хуниорс» никак не может вернуться в зону плей-офф, что заметно раздражает болельщиков и руководство клуба. Коллектив располагается на 11 месте с 32 баллами, а отставание от девятой позиции составляет всего два пункта. В предстоящей встрече с коллективом из нижней части турнирной таблицы от хозяев ожидают только уверенной победы и продвижения вверх. Два последних матча «Бока Хуниорс» завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и домашней победой над «Сармьенто» (2:0).
«Уракан» не похож на себя прошлогоднего образца и большинство последних матчей проиграл в чемпионате Аргентины. Сейчас коллектив идет уже на предпоследнем месте с 19 баллами и всего на один пункт опережает главного аутсайдера Суперлиги Аргентины. В игре с мотивированным «Бока Хуниорс» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлом туре «Уракан» уступил на своем поле «Атлетико» Тукуман (0:1), а ранее уступил «Индепендьенте» (0:1).
Информация для ставок
- «Бока Хуниорс» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Уракан» проиграл девять из десяти последних выездных поединков
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бока Хуниорс» выиграл три из пяти последних матчей у «Уракана»
Прогноз
«Бока Хуниорс» постарается добыть победу на своем стадионе и улучшить свое турнирное положение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.