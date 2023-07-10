«Бока Хуниорс» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (11.07.2023)

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вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Выбрать победителем «Уракан» можно по коэффициенту 5.2 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.72.

Форма команд

«Бока Хуниорс» никак не может вернуться в зону плей-офф, что заметно раздражает болельщиков и руководство клуба. Коллектив располагается на 11 месте с 32 баллами, а отставание от девятой позиции составляет всего два пункта. В предстоящей встрече с коллективом из нижней части турнирной таблицы от хозяев ожидают только уверенной победы и продвижения вверх. Два последних матча «Бока Хуниорс» завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и домашней победой над «Сармьенто» (2:0).

«Уракан» не похож на себя прошлогоднего образца и большинство последних матчей проиграл в чемпионате Аргентины. Сейчас коллектив идет уже на предпоследнем месте с 19 баллами и всего на один пункт опережает главного аутсайдера Суперлиги Аргентины. В игре с мотивированным «Бока Хуниорс» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлом туре «Уракан» уступил на своем поле «Атлетико» Тукуман (0:1), а ранее уступил «Индепендьенте» (0:1).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Уракан» проиграл девять из десяти последних выездных поединков

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бока Хуниорс» выиграл три из пяти последних матчей у «Уракана»

Прогноз

«Бока Хуниорс» постарается добыть победу на своем стадионе и улучшить свое турнирное положение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.