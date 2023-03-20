Болгария – Черногория. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (24.03.2023)

1679303127

сегодня, 12:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Болгария. Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа Черногории оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

Болгария уже давно не отбиралась на чемпионат Европы и в этот раз постарается стартовать как можно лучше, чтобы иметь шансы на общий успех. В предстоящей игре с Черногорией, хозяева постараются больше контролировать мяч и навязывать свою игру, что возможно даст результаты. В прошлой товарищеской игре Болгария не смогла обыграть Люксембург (0:0), а ранее переиграла на выезде Кипр (2:0).

Сборная Черногории имеет похожую ситуацию с болгарами и также рассчитывает на ближайшую квалификацию. В группе с командами еще присутствуют Венгрия и Сербия, поэтому практически каждый матч будет важным и его результаты будут напрямую отображаться в соперничестве этого квартета. В прошлой встрече сборная Черногории уступила в товарищеской встрече Словении (0:1), а ранее разошлась миром со Словенией (2:2).

Информация для ставок

Болгария не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Черногория уступила в шести из десяти последних матчей на выезде

Четыре последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные хотят удачно стартовать в квалификации, чтобы потом легче было конкурировать с более сильными Сербией и Венгрией. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.