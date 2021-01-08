«Бордо» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2021)

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08 января 2021, 23:58

В 19-м туре чемпионата Франции встретятся «Бордо» и «Лорьян». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Бордо» в этой игре аналитики компании Мелбет оценили коэффициентом 2.14. Шансы «Лорьяна» одержать победу отмечены котировкой 3.86, а ничья идет за 3.44.

Небольшое предпочтение букмекеры отдают низовому исходу поединка. Ставки с тоталом меньше 2,5 мяча можно сделать по котировке 1.79, больше – 2.19.

Форма команд

Последний раз пути соперников пересекались в сезоне 2016/2017. Тогда «Бордо» победил оппонента дома в Лиге 1 (2:1), а в ответном матче на стадионе «Лорьяна» был зафиксирован мировой исход (1:1). Также команды сыграли в кубке, где сильней были «жирондинцы» (2:1).

В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Бордо» не хватает стабильности. Команда чередует успешные матчи с провальными играми, регулярно теряя очки. В прошлом туре Лиги 1 «жирондинцы» набрали одно очков в игре с «Метцом» (0:0), а перед этим уступили дома «Реймсу» (1:3).

«Лорьян», вероятней всего, до конца сезона будет вести борьбу за выживание. Команда базируется на предпоследнем месте в турнирной таблице с отставанием от безопасной зоны в четыре балла. 6 января «Лорьян» крупно уступил на своем поле «Монако» (2:5), проведя большую часть матча в численном меньшинстве.

Информация для ставок

· У «Бордо» шесть побед подряд в домашних матчах против «Лорьяна»

· «Бордо» забивал минимум два гола в шести прошлых играх против соперника на своем поле

· «Лорьян» пропускал минимум два гола в четырех прошлых турах чемпионата Франции

Прогноз

«Лорьян» находится в ужасной форме. Команда проваливает матч за матчем, регулярно удаляясь из-за глупых ошибок. Этими оплошностями соперника на своем поле должен пользоваться «Бордо», который регулярно обыгрывает оппонента в родных стенах.

Ставим на победу хозяев по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.