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«Бордо» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (26.02.2021)

сегодня, 10:40

«Бордо» и «Метц» проведут очную встречу 27 февраля в рамках 27-го тура чемпионата Франции. В нашем анонсе представлен прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.073.22
Fonbet 2.30 3.10 3.40
Мелбет 2.58 3.20 3.17
Pin-up 2.54 3.10 3.05
BetBoom 2.57 3.13 3.08

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Бордо» в этом матче букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 2.40. Поставить на гостевую викторию «Меца» можно за 3.46, а ничья идет с котировкой 3.22.

Форма команд

«Бордо» пребывает в отвратительной форме. В пяти прошлых турах чемпионата команда набрала только один зачетный пункт, сыграв вничью против «Марселя» (0:0). От зоны еврокубков команда уже отстала на семь зачетных пунктов.

«Метц» сейчас выступает достаточно неплохо. У команды 38 очков в активе и шестая позиция в рейтинге, которую она делит еще с тремя клубами.

Информация для ставок

  • «Бордо» не забивал голы в трех последних матчах на своем поле
  • «Метц» выиграл четыре из пяти предыдущих поединков в гостях
  • «Бордо» побеждал «Метц» в трех последних матчах на своем поле

Прогноз

«Бордо» стабильно побеждает «Метц» на своем поле, но сейчас гости находятся в лучшей игровой форме, что подтверждают результаты. Нас ожидает упорное противостояние, в котором команды сыграют с оглядкой на оборону. Предлагаем взять ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.073.22
Fonbet 2.30 3.10 3.40
Мелбет 2.58 3.20 3.17
Pin-up 2.54 3.10 3.05
BetBoom 2.57 3.13 3.08
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:52
Думаю, что Метц навяжет борьбу...
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