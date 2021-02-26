«Бордо» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (26.02.2021)

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сегодня, 10:40

«Бордо» и «Метц» проведут очную встречу 27 февраля в рамках 27-го тура чемпионата Франции. В нашем анонсе представлен прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Бордо» в этом матче букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 2.40. Поставить на гостевую викторию «Меца» можно за 3.46, а ничья идет с котировкой 3.22.

Форма команд

«Бордо» пребывает в отвратительной форме. В пяти прошлых турах чемпионата команда набрала только один зачетный пункт, сыграв вничью против «Марселя» (0:0). От зоны еврокубков команда уже отстала на семь зачетных пунктов.

«Метц» сейчас выступает достаточно неплохо. У команды 38 очков в активе и шестая позиция в рейтинге, которую она делит еще с тремя клубами.

Информация для ставок

«Бордо» не забивал голы в трех последних матчах на своем поле

«Метц» выиграл четыре из пяти предыдущих поединков в гостях

«Бордо» побеждал «Метц» в трех последних матчах на своем поле

Прогноз

«Бордо» стабильно побеждает «Метц» на своем поле, но сейчас гости находятся в лучшей игровой форме, что подтверждают результаты. Нас ожидает упорное противостояние, в котором команды сыграют с оглядкой на оборону. Предлагаем взять ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

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