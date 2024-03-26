«Борнмут» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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сегодня, 20:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «ирисок» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Борнмут» в последних нескольких матчах стабильно набирает очки и на данный момент неплохо обезопасил себя от зоны вылета. Команда занимает 13 место с 35 баллами и опережает «ирисок» на 10 баллов, поэтому в предстоящем матче будет играть более раскованно без большого давления за результат, что может помочь. Два последних поединка «Борнмута» в АПЛ завершились волевой победой над «Лутон Таун» (4:3) и ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Эвертон» давно не может победить и над клубом снова нависает угроза понижения в классе. На данный момент «ириски» идут на 16 месте с 25 баллами и от зоны вылета их отделяет всего четыре пункта. В предстоящей встрече гости будут более мотивированы и постараются набрать важные баллы, которые могут помочь сохранить место на следующий сезон. В прошлом туре «Эвертон» проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:2), а ранее уступил на своем поле «Вест Хэму» (1:3).

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эвертон» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» выиграл последние две встречи у «Борнмута»

Пять из шести последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет интересным и результативным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.