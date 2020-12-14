«Борнмут» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (15.12.2020)

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вчера, 16:04

«Борнмут» и «Уикомб Уондерерс» сыграют 15 декабря в английском Чемпионшипе. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этом матче на себе примеряет домашняя команда. Сыграть победу «Борнмута» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.31. Сделать ставку на ничью можно за 5.70, а победа «Уикомб Уондерерс» идет за 10.50.

Букмекеры считают, что поединок получится результативным. За ставку ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.68, а ТМ(2,5) идет за 2.32.

Форма команд

По итогам текущего сезона «Борнмут» решительно настроен вернуться в АПЛ . Сейчас команда занимает второе место в Чемпионшипе, уступая лидеру «Норвичу» три зачетных пункта. В 18-ти сыгранных турах «вишни» одержали девять побед и семь раз сыграли вничью. Еще в двух поединках хозяева потерпели поражения.

Дома «Борнмут» показывает результативную игру в атаке – 19 голов за девять матчей. В прошлом туре команда разгромила на домашней арене «Хаддерсфилд» (5:0).

«Уикомб Уондерерс» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. В активе команды две победы и пять ничьих (11 набранных очков). Еще в 11-ти встречах гости уступали своим соперникам.

В двух прошлых турах чемпионата «Уикомб Уондерерс» проиграл «Ковентри Сити» (1:2) и «Барнсли» (1:2). Защита команды одна из худших в лиге – 27 пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Борнмут» не пропускал голов в трех прошлых матчах Чемпионшипа

«Уикомб Уондерерс» проиграл в 5 из 6 предыдущих гостевых матчей с «Борнмутом»

«Борнмут» побеждал в трех прошлых домашних поединках против «Уикомб Уондерерс»

В четырех последних домашних матчах «Борнмута» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Чтобы претендовать на повышение в классе, «Борнмут» должен уверенно обыгрывать дома аутсайдеров Чемпионшипа. «Вишни» сейчас отлично играют в атаке, тогда как «Уикомб Уондерерс» достаточно много пропускает.

Предлагаем сделать ставку на победу «Борнмута» с азиатской форой (-1,5) по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.

С прогнозом на другой матч тура «Барнсли» — «Престон» можно ознакомиться по ссылке.