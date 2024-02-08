«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.02.2024)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Фрайбурга» оценивается за 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.52. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Д не проигрывает уже несколько матчей и пытается вернуться в борьбу за самые высокие места. Команда на данный момент занимает четвертое место с 37 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В игре с «Фрайбургом» хозяева настраиваются исключительно на победу, ведь терять очки в ближайших турах очень нежелательно. В двух последних поединках «шмели» сыграли вничью с «Хайденхаймом» (0:0) и переиграл «Бохум» (3:1).

«Фрайбург» в последних двух матчах не смог набрать очков и бороться за место в Лиге Чемпионов (топ-4) будет очень сложно. Сейчас команда идет только на седьмой позиции с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В поединке с «Боруссией» Дортмунд гости постараются поймать соперника на ошибках и зацепиться за очки. В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл «Штутгарту» (1:3), а ранее уступил и «Вердеру» (1:3).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл шесть выездных матчей из десяти последних

Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились ничьей

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних поединков с «Фрайбургом»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является большим фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной во встрече с нестабильным «Фрайбургом». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.