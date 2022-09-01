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«Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2022)

вчера, 12:01
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.664.70
Лига Ставок 1.65 4.60 4.60
Мелбет 1.70 4.74 4.62

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д в нынешнем сезоне оступилась лишь один раз, хотя могла избежать этой участи. После четырех туров у команды девять набранных очков и текущее пятое место за счет дополнительных показателей. В предстоящем матче с мощным на этом отрезке «Хоффенхаймом» коллективу придется непросто. В прошлом туре «Боруссия» Д оказалась сильнее «Герты» (1:0), а ранее на последних минутах уступила «Вердеру» (2:3).

«Хоффенхайм» радует своих поклонников уверенной игрой и выигранными матчами в первых турах Бундеслиги. Коллектив, как и его оппонент имеет в активе девять баллов, поэтому личная встреча определит, кто из клубов останется на более высокой позиции. В прошлом туре «Хоффенхайм» минимально выиграл у «Аугсбурга» (1:0), а неделей ранее крупно одолел «Байер» (3:0).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» уступил в одном матче на выезде из пяти последних
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла только два матча из пяти домашних у «Хоффенхайма» за последнее время

Прогноз

Оба коллектива показывают хорошие результаты, поэтому предположить, как сложится игра довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу тотала больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.47 1.60
Лига Ставок 2.45 1.53
Мелбет 2.89 1.37
Все комментарии
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w4pdqd9zrrpd
вчера в 12:18
Победу одержит «Боруссия» Д
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