«Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2022)

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вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д в нынешнем сезоне оступилась лишь один раз, хотя могла избежать этой участи. После четырех туров у команды девять набранных очков и текущее пятое место за счет дополнительных показателей. В предстоящем матче с мощным на этом отрезке «Хоффенхаймом» коллективу придется непросто. В прошлом туре «Боруссия» Д оказалась сильнее «Герты» (1:0), а ранее на последних минутах уступила «Вердеру» (2:3).

«Хоффенхайм» радует своих поклонников уверенной игрой и выигранными матчами в первых турах Бундеслиги. Коллектив, как и его оппонент имеет в активе девять баллов, поэтому личная встреча определит, кто из клубов останется на более высокой позиции. В прошлом туре «Хоффенхайм» минимально выиграл у «Аугсбурга» (1:0), а неделей ранее крупно одолел «Байер» (3:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» уступил в одном матче на выезде из пяти последних

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла только два матча из пяти домашних у «Хоффенхайма» за последнее время

Прогноз

Оба коллектива показывают хорошие результаты, поэтому предположить, как сложится игра довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу тотала больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Лига Ставок.