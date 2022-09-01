«Боруссия» М — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (04.09.2022)

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вчера, 18:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Майнца» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М неплохо стартовала в новом сезоне и еще не проигрывала в Бундеслиге. Команда имеет в своем активе восемь баллов и занимает текущее шестое место в турнирной таблице. Чтобы продолжить конкурировать за самые высокие места, клубу необходимо продолжать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Боруссия» М удержала ничью с «Баварией» (1:1), а ранее минимально одолела «Герту» (1:0).

«Майнц» показывает средние результаты и после четырех туров Бундеслиги набрал семь баллов. Коллектив в прошлом сезоне показывал неплохой футбол и закрепился в середине турнирной таблицы. В игре с «Боруссией» М на выезде просто коллективу точно не будет, но моменты для взятия ворот соперника определенно появятся. Два последних поединка «Майнца» завершились крупным поражением «Байеру» (0:3) и выездной победой с «Аугсбургом» (2:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М не знает поражений на протяжении 12 матчей подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграла только четыре домашних матча с «Майнцом»

«Майнц» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Боруссия» М показывает хорошую игру и на своем поле и постарается продлить свою серию без поражений. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.