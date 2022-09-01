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«Боруссия» М — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (04.09.2022)

вчера, 18:32
Боруссия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Майнца» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.75.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Боруссия
Майнц
НичьяВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
04 сентября 2022, 18:30
воскресенье
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.233.943.13
Лига Ставок 2.23 3.65 3.15
Мелбет 2.26 3.84 3.18

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М неплохо стартовала в новом сезоне и еще не проигрывала в Бундеслиге. Команда имеет в своем активе восемь баллов и занимает текущее шестое место в турнирной таблице. Чтобы продолжить конкурировать за самые высокие места, клубу необходимо продолжать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Боруссия» М удержала ничью с «Баварией» (1:1), а ранее минимально одолела «Герту» (1:0).

«Майнц» показывает средние результаты и после четырех туров Бундеслиги набрал семь баллов. Коллектив в прошлом сезоне показывал неплохой футбол и закрепился в середине турнирной таблицы. В игре с «Боруссией» М на выезде просто коллективу точно не будет, но моменты для взятия ворот соперника определенно появятся. Два последних поединка «Майнца» завершились крупным поражением «Байеру» (0:3) и выездной победой с «Аугсбургом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М не знает поражений на протяжении 12 матчей подряд
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграла только четыре домашних матча с «Майнцом»
  • «Майнц» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Боруссия» М показывает хорошую игру и на своем поле и постарается продлить свою серию без поражений. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.75 1.30 2.30 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.18 1.66 1.73 2.07
Мелбет 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:11
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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