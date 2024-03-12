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«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.03.2024)

сегодня, 17:06
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

Лига Чемпионов 2023/2024
Боруссия
ПСВ
НичьяНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
завтра, 23:00
1 - 1
Первый матч
НичьяНичьяВыигрышВыигрышНичья

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд не смогла удержать победу в Нидерландах и теперь попытается добиться преимущества уже на своем стадионе. «Шмели» имеют преимущество на взгляд букмекеров, но соперник также имеет опытных исполнителей, которые могут использовать свои моменты, поэтому хозяевам придется оглядываться и на свои ворота. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» одолела на выезде «Вердер» (2:1).

ПСВ безоговорочно лидирует в своем чемпионате и опережает ближайшего соперника на 10 пунктов. Команда стремится пробиться в 1/4 финала, но для этого необходимо уехать победителем из Дортмунда, что выглядит менее вероятно, чем успех хозяйской команды. В предстоящей встрече тренерский штаб будет рассчитывать на четкую дисциплину и в некоторых местах индивидуальность некоторых игроков, способных создавать проблемы сопернику. В последнем туре чемпионата Нидерландов ПСВ выиграл на выезде «Гоу Эхед Иглс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Дортмунд уступила только в одной игре из десяти последних во всех турнирах
  • ПСВ выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» Дортмунд выиграла два из четырех последних встреч с ПСВ при двух ничьих
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» имеет отличный шанс выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, чего не делала относительно давно. Предполагаем, что хозяева смогут воспользоваться такой возможностью и одержать победу, поставить на которую можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:25
ПСВ в текущем сезоне действительно хорош. И я вполне допускаю, что голландцы вновь не проиграют "шмелям", в ответной встрече будет ничья, а матч перетечёт в итоге в дополнительное время или даже в серию пенальти. Но вот в поражение Боруссии не верится от слова "совсем". На своём поле дортмундцы за 20 крайних поединков еврокубков потерпели лишь два поражения. В текущем розыгрыше ЛЧ немцы дома вообще не уступали, а ПСВ добыл лишь одну выездную победу с трёх попыток. Считаю, что не стоит переоценивать гостей из-за их результатов в Эредивизи. Потому что и соперники по чемпионату, да и сами футболисты из Эйндховена в классе "шмелям" уступают, как ни крути. Мой прогноз - 1Х+ТБ 1,5. Забить гол гости вполне способны, а вот победить - вряд ли. Ну а хозяев в принципе нужный тотал могут пробить и в одиночку.
Гость
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