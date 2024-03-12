«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.5.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд не смогла удержать победу в Нидерландах и теперь попытается добиться преимущества уже на своем стадионе. «Шмели» имеют преимущество на взгляд букмекеров, но соперник также имеет опытных исполнителей, которые могут использовать свои моменты, поэтому хозяевам придется оглядываться и на свои ворота. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» одолела на выезде «Вердер» (2:1).
ПСВ безоговорочно лидирует в своем чемпионате и опережает ближайшего соперника на 10 пунктов. Команда стремится пробиться в 1/4 финала, но для этого необходимо уехать победителем из Дортмунда, что выглядит менее вероятно, чем успех хозяйской команды. В предстоящей встрече тренерский штаб будет рассчитывать на четкую дисциплину и в некоторых местах индивидуальность некоторых игроков, способных создавать проблемы сопернику. В последнем туре чемпионата Нидерландов ПСВ выиграл на выезде «Гоу Эхед Иглс» (1:0).
Информация для ставок
- «Боруссия» Дортмунд уступила только в одной игре из десяти последних во всех турнирах
- ПСВ выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд выиграла два из четырех последних встреч с ПСВ при двух ничьих
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Боруссия» имеет отличный шанс выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, чего не делала относительно давно. Предполагаем, что хозяева смогут воспользоваться такой возможностью и одержать победу, поставить на которую можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.