«Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (14.01.2024)

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вчера, 16:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Штутгарт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Боруссии» М оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Боруссия» М играет очень нестабильно и заслуженно идет в нижней части турнирной таблицы. Перед началом очередного тура коллектив занимает 12 место с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с одним из лидеров Бундеслиги хозяевам придется непросто, но шансы набрать очки определенно будут. Два последних матча «Боруссии» М завершились победой в товарищеском матче с «Гоу Эхед Иглс» (3:2), а ранее в чемпионате уступила «Айнтрахту» (1:2).

«Штутгарт» потерял очки с прямыми конкурентами в борьбе за лидерство в Бундеслиге, но в остальных матчах регулярно набирает баллы. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 34 баллами, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера «Байера». Матч для гостей будет непростым, но потеря очков еще больше отдалит их от двух конкурентов, ушедших в отрыв. В последнем товарищеском матче «Штутгарт» разгромил «Гройтер Фюрт» (6:1), а в чемпионате переиграл «Аугсбург» (2:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

·Четыре последних матча «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Во всех последних поединках между собой команды забивали друг другу и в этот раз вряд ли что-нибудь изменится. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.