«Боруссия» Д — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (19.09.2021)

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сегодня, 15:08

В рамках пятого тура чемпионата Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Унионом».

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д, ставки на успех клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.37. Рискнуть поставить на триумф гостей можно по 8.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Боруссия» Д продолжает показывать интересный футбол, команда хорошо стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов. В предстоящем матче коллективу будет непросто взломать тактически подкованную оборону соперника, поэтому «черно-желтые» будут полагаться на позиционные атаки. В прошлом матче Лиги чемпионов «Боруссия» Д обыграла на выезде «Бешикташ» (2:1), а в чемпионате одолела «Байер» (4:3).

«Унион» стартовал в группе Лиги конференций с поражения и потратил много сил в минувшем поединке. Сейчас команде предстоит поединок с одним из самых сильных на данный момент клубом Бундеслиги, поэтому игрокам придется отойти глубоко в оборону и надеяться на немногочисленные шансы у ворот соперника. В матче Лиги конференций «Унион» проиграл «Славии» из Праги (1:3), а в Бундеслиге команда сыграла вничью с «Аугсбургом» (0:0).

Информация для ставок

• Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Унион» забивает в последних восьми выездных матчах во всех турнирах

• «Боруссия» Д не проигрывала на своем поле «Униону» в четырех последних матчах

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.99.