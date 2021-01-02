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«Боруссия» Д – «Вольфсбург»: прогноз на матч Бундеслиги (03.01.2021)

02 января 2021, 10:40

После короткого перерыва «Боруссия» Д и «Вольфсбург» сыграют в 14-м туре чемпионата Германии. Представляем прогноз и обзор ставок БК на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.575.83
Fonbet Live! 1.05 11.50 100.00
Мелбет 1.55 4.64 5.93
Лига ставок 1.53 4.60 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Боруссию». Ставки на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно разместить с коэффициентом 1.59. Гостевой успех «Вольфсбурга» идет за 6.20, а ничью можно сыграть по котировке 4.44.

Также аналитики БК отдают предпочтение результативной игре. Исход ТБ(2,5) можно сыграть за 1.64, ТМ(2,5) – 2.55.

Форма команд

На финише первой части сезона «Боруссия» угодила в кризис. После домашнего поражения от «Штутгарта» (1:5) Люсьен Фавр был отправлен в отставку. Затем «шмели» сумели победить в гостях «Вердер» (2:1), но уже в следующем туре уступили на выезде «Униону» (1:2).

Так команда из Дортмунда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Главный форвард команды Эрлинг Холанд может сыграть в предстоящем матче.

«Вольфсбург» успешно провел 13 туров в чемпионате Германии, в которых «волки» проиграли только «Баварии» (1:2). В прошлом туре клуб с минимальным счетом обыграл «Штутгарт», поднявшись на четвертое место в рейтинге.

Информация для ставок

• В семи последних домашних матчах «Боруссии» прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Боруссия» проиграла три предыдущих матча на своем поле
• «Вольфсбург» не проигрывал в 12 из 13 предыдущих игр чемпионата
• «Боруссия» пропускала минимум два гола в трех последних играх на своем поле

Прогноз

Вряд ли «Боруссию» ожидает легкая победа в этой встрече. «Вольфсбург» показал отличные результаты в первой части сезона. Предлагаем сделать ставку на фору гостей плюс 1,5 гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.575.83
Fonbet Live! 1.05 11.50 100.00
Мелбет 1.55 4.64 5.93
Лига ставок 1.53 4.60 5.60
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shlomo
shlomo
02 января в 11:16
Боруссия выиграет и будет ТБ 2,5
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