«Брага» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 05:49

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях с «Брагой». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рома». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.05. Победа «Браги» оценивается в 3.4, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент 1.74 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такой вариант представлен коэффициентом 1.63.

Форма команд

«Рома» в чемпионате Италии играет со средними показателями. Команде не хватает стабильности. Тем не менее столичный клуб идет на третьем месте в таблице и отстает от лидера всего на семь очков. Последними результатами Ромы стали домашняя победа над «Удинезе» (3:0) и гостевое поражение от «Ювентуса» (0:2).

«Брага» также идет на третьей позиции в португальской Примейре и давно не проигрывала. Команда сумела настроить свою игру и одерживает победы, которые изредка чередуются с ничьими. В последних матчах «Брага» выиграла у «Санта-Клары» (1:0) и сыграла вничью с «Порту» (1:1) в Кубке страны.

Информация для ставок

«Брага» не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах

«Рома» проиграла пять из семи последних выездных матчей во всех турнирах

«Брага» забивает дома на протяжении уже 16 матчей

Шесть из семи последних выездных матчей «Ромы» заканчивались с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет упорный матч, так как обе команды обладают прекрасным атакующим потенциалом. Предположим, что в этом поединке будет забито много голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.74.