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0 : 2
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Стадион Брага Мунисипаль
|5’
|0:1
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Джеко Эдин
ассистент Спинаццола Леонардо
|86’
|0:2
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Майораль Борха
ассистент Верету Жордан
|Эсгайо Рикардо
|32’
|Эсгайо Рикардо
|54’
|Тренеру Карвальял Карлуш
|79’
|Рауль
|89’
|90+6’
|Манчини Джанлука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|7’
|Перес Бруно
|Кристанте Бриан
|53’
|Вильяр Гонсало
|Роджер Ибаньес
|Карлос Хосе
|Гайтан Николас
|57’
|Руис Абель
|Шпорар Андраж
|62’
|Пиазон Лукас
|Орта Рикарду
|62’
|Орта Андре
|Барбоса Франсержио
|69’
|Борха Кристиан Алексис
|Галено
|69’
|69’
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|69’
|Эль-Шаарави Стефан
|Педро
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|9
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|8
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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