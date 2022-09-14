«Брага» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 16:05

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом и отдать предпочтение одной из команд. На победу «Браги» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 2.15. Победа «Униона» порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.35. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.45

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.93. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.86. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Брага» несколько дней назад в голевой перестрелке оказалась сильнее «Риу Аве», счет на табло (3:2), а неделю назад команда взяла старт в Лиге Европы и без проблем на выезде переиграла шведский «Мальме» (2:0). Команда намерена продолжать радовать своих болельщиков, продлевая свою красивую серию из побед.

Берлинский «Унион» в свою очередь поклонников побаловать тремя очками в стартовом туре ЛК не смог, коллектив на своем поле принял бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» и, не забив ни одного гола, был вынужден капитулировать со счетом (0:1). В чемпионате Германии клуб исправился и обыграл в последнем матче «Кельн» (1:0).

Информация для ставок

Победная серия «Браги» насчитывает шесть встреч

У «Униона» три победы в последних семи матчах

В пяти из шести минувших поединков «Браге» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности

Пять из семи последних игр с участием «Униона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева не намерены терять очки с нестабильным соперником еще и в присутствии родных болельщиков. Сделать ставку на победу «Браги» рекомендуем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.