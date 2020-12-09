«Брага» — «Заря». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 18:23

«Брага» и «Заря» встречаются в рамках заключительного тура Лиги Европы 10 декабря. Увидим ли мы интригу в этом поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила свои котировки на этот матч. Победа «Браги» отмечена котировкой 1,52, ничья представлена за 4,80, а победу «Зари» можно сыграть за 6,30.

Аналитики БК больше склоняются к тому, что поединок порадует нас большим количеством забитых голов. Тотал представлен в виде 3,5 мячей. Больше можно сыграть с коэффициентом 2,54, а меньше — 1,58.

Форма команд

«Брага» уже гарантировала себе выход в плей-офф. Единственный вопрос, с какого места коллектив из Португалии сумеет квалифицироваться в следующий раунд соревнований. В прошлом туре чемпионата команда провалилась, уступив «Белененсешу» (1:2), тем самым была прервана серия из пяти матчей без поражений.

«Заря» сумела наладить свою игру после провала вначале сезона. На протяжении четырех поединков команда побеждает. Жаль, что подопечные Виктора Скрипника заиграли в Лиге Европы, когда у них уже не было никаких шансов на плей-офф. В предстоящем поединке в Португалии команда будет биться за свой престиж. В последнем матче национального первенства удалось справиться с «Днепр-1» (3:1).

Информация для ставок

· Между собой трижды в истории встречались команды. Две ничьи и еще одна победа на счету «Браги»

· «Брага» проиграла один из 10 последних домашних поединков

· «Заря» уступила в трех из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Не исключаем, что у команды гостей мы увидим определенные эксперименты в составе. Виктор Скрипник наверняка захочет проверить в матче молодых ребят. «Брага» будет нацелена на три очка, так как в этом случае остаются определенные шансы на первое место в группе, а это в свою очередь в рамках плей-офф, возможно, принесет более простого соперника.

Предлагаем сыграть победу «Браги» плюс тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 2,09 в БК Фонбет.