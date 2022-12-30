«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2022)

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вчера, 21:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Брайтона» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Брайтон» даже после ухода своего главного тренера в «Челси», продолжает показывать хороший уровень в АПЛ и старается держаться ближе к группе лидеров. Команда занимает седьмое место с 24 очками и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В прошлом туре АПЛ «Брайтон» уверенно обыграл на выезде «Саутгемптон» (3:1), а в кубке Английской Лиги уступили «Чарльтону» по пенальти (0:1).

«Арсенал» выдает лучший сезон за последние как минимум 10 лет и на данный момент является лидером турнирной таблицы с 40 очками. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет всего пять баллов, что совсем немного, а поэтому коллективу необходимо продолжать регулярно добиваться побед. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), а ранее уступили «Ювентусу» в товарищеской встрече (0:2).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл два последних матча у «Арсенала»

«Арсенал» уступил в двух из десяти последних матчей на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брайтон» не позволит одержать «Арсеналу» легкую победу, так как очень сильно выступает на своем стадионе. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.