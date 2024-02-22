«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

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вчера, 12:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «ирисок» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Брайтон» проводит средний сезон и претендовать на высокие места команде будет тяжело. Коллектив перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 38 баллами, но отстает от ближайшего соперника на целых семь пунктов. Хозяевам нужно побеждать, чтобы не отставать от прямых конкурентов и пытаться сократить разрыв. Два последних матча «Брайтона» завершились разгромом «Шеффилд Юнайтед» (5:0), а ранее уступили «Тоттенхэму» (1:2).

«Эвертон» снова идет без побед уже несколько матчей подряд и практически снова опустился в зону вылета. Команда занимает 17 место с 20 баллами и только по дополнительным характеристикам обходит «Лутон Таун». Для гостей важны все оставшиеся в сезоне матчи, поэтому легко «Брайтону» быть не должно. В прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а ранее уступили на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

«Брайтон» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет интересным и результативным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.