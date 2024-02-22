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«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

вчера, 12:06
Эвертон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «ирисок» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Брайтон» проводит средний сезон и претендовать на высокие места команде будет тяжело. Коллектив перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 38 баллами, но отстает от ближайшего соперника на целых семь пунктов. Хозяевам нужно побеждать, чтобы не отставать от прямых конкурентов и пытаться сократить разрыв. Два последних матча «Брайтона» завершились разгромом «Шеффилд Юнайтед» (5:0), а ранее уступили «Тоттенхэму» (1:2).

«Эвертон» снова идет без побед уже несколько матчей подряд и практически снова опустился в зону вылета. Команда занимает 17 место с 20 баллами и только по дополнительным характеристикам обходит «Лутон Таун». Для гостей важны все оставшиеся в сезоне матчи, поэтому легко «Брайтону» быть не должно. В прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а ранее уступили на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

  • «Брайтон» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Эвертон» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет интересным и результативным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
4y8azwxvb459
4y8azwxvb459
вчера в 14:52
Предполагаю, что это будет захватывающая игра, в которой будет много опасных моментов и голов. Надеюсь, что моя ставка на «обе забьют» окажется выигрышной.
r2fdkcggzg3p
r2fdkcggzg3p
вчера в 14:51
Думаю, что команды обменяются голами, поэтому хочу поставить на “обе забьют”.
fztyyz2ke6k5
fztyyz2ke6k5
вчера в 14:50
“Эвертон” не так прост списать его со счетов не стоит он способен преподнести сюрприз.
r3nba94regtb
r3nba94regtb
вчера в 14:49
Ожидаю напряженный и захватывающий матч. Фаворитом считаю “Брайтон”.
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Считаю что команды в этом сезоне примерно одного уровня, и если прибавить Эвертону забранные у них очки, то расстояние между командами было бы не столь большое. Букмекеры всё же верят в хозяев этого поединка, и выставляют Брайтон фаворитом. Я этим моментом воспользуюсь, и заиграю комфортную плюсовую форму на Эвертон. Считаю что, если хозяева тут и победят, то это будет виктория на тоненького. Моя ставка на этот матч: фора(+1) на Эвертон.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Судя по всему матч будет - "верховым"- ждём голов - ТБ(2,5).
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