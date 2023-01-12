«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Брайтона» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 18:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.
Форма команд
«Брайтон» чередует победы и поражения и старается держаться в первой половине турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда Роберто Де Дзерби занимает восьмое место с 27 баллами и всего на один пункт отстает от «Ливерпуля». На своем поле «Брайтон» показывает агрессивный футбол и много забивает, что не должно остаться незамеченным со стороны соперника. В прошлой игре кубка ФА «Брайтон» разгромил «Мидлсбро» (5:1), а в чемпионате крупно выиграл у «Эвертона» (4:1).
«Ливерпуль» не обладает той стабильностью, как в прошлые годы и многие говорят, что эра Юргена Клоппа подходит к концу. Тем не менее, красные продолжают бороться, занимая на данный момент шестое место с 28 очками и на семь баллов отставая от топ-4 куда они так стремятся. В прошлой игре кубка ФА «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», что вызвало еще одну переигровку, а в чемпионате уступил на выезде «Брентфорду» (1:3).
Информация для ставок
- «Брайтон» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» выиграл только четыре выездных матча из десяти последних
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным результатом
- Пять из семи матчей команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ливерпуль» выглядит очень нестабильно, а «Брайтон» может создать проблемы любому сопернику. Предлагаем рискнуть и взять победу «Брайтона» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.