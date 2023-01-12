«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 12:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Брайтона» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Брайтон» чередует победы и поражения и старается держаться в первой половине турнирной таблицы АПЛ . Сейчас команда Роберто Де Дзерби занимает восьмое место с 27 баллами и всего на один пункт отстает от «Ливерпуля». На своем поле «Брайтон» показывает агрессивный футбол и много забивает, что не должно остаться незамеченным со стороны соперника. В прошлой игре кубка ФА «Брайтон» разгромил «Мидлсбро» (5:1), а в чемпионате крупно выиграл у «Эвертона» (4:1).

«Ливерпуль» не обладает той стабильностью, как в прошлые годы и многие говорят, что эра Юргена Клоппа подходит к концу. Тем не менее, красные продолжают бороться, занимая на данный момент шестое место с 28 очками и на семь баллов отставая от топ-4 куда они так стремятся. В прошлой игре кубка ФА «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», что вызвало еще одну переигровку, а в чемпионате уступил на выезде «Брентфорду» (1:3).

Информация для ставок

«Брайтон» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл только четыре выездных матча из десяти последних

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Пять из семи матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» выглядит очень нестабильно, а «Брайтон» может создать проблемы любому сопернику. Предлагаем рискнуть и взять победу «Брайтона» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.