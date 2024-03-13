«Брайтон» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Брайтон» в последние месяцы выглядит очень слабо и под руководством Де Дзерби зашел в тупик. Команда проиграл первый матч в Риме (0:4) и теперь вряд ли питает надежды отыграться и пройти дальше, ведь чтобы отыграть четыре мяча, нужно чтобы в этот футбольный вечер все сошлось. В чемпионате Англии коллектив идет лишь на восьмом месте и в двух последних матчах обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), а ранее на выезде проиграл «Фулхэму» (0:3).
«Рома» после ухода Жозе Моуриньо стала играть свежее и добиваться хороших результатов. Клуб из столицы Италии забил четыре безответных мяча и теперь в Англии может чувствовать себя уверенно. В чемпионате Италии команда располагается на пятом месте с 48 баллами и отстает на три пункта от четвертой строчки, на которую мечтает забраться уже в скором времени. В прошлом туре «Рома» спасла ничейный результат с «Фиорентиной» (2:2), а ранее разгромила на выезде «Монцу» (4:1).
Информация для ставок
- «Брайтон» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах
- «Рома» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд
- Пять из шести последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Брайтон» наверняка выйдет без нескольких основных игроков, чтобы поберечь их силами перед важными поединками в АПЛ, но свои 1-2 гола команда найдет. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65.