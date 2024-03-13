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«Брайтон» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 19:20
Рома

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Брайтон» в последние месяцы выглядит очень слабо и под руководством Де Дзерби зашел в тупик. Команда проиграл первый матч в Риме (0:4) и теперь вряд ли питает надежды отыграться и пройти дальше, ведь чтобы отыграть четыре мяча, нужно чтобы в этот футбольный вечер все сошлось. В чемпионате Англии коллектив идет лишь на восьмом месте и в двух последних матчах обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), а ранее на выезде проиграл «Фулхэму» (0:3).

«Рома» после ухода Жозе Моуриньо стала играть свежее и добиваться хороших результатов. Клуб из столицы Италии забил четыре безответных мяча и теперь в Англии может чувствовать себя уверенно. В чемпионате Италии команда располагается на пятом месте с 48 баллами и отстает на три пункта от четвертой строчки, на которую мечтает забраться уже в скором времени. В прошлом туре «Рома» спасла ничейный результат с «Фиорентиной» (2:2), а ранее разгромила на выезде «Монцу» (4:1).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах
  • «Рома» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд
  • Пять из шести последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Брайтон» наверняка выйдет без нескольких основных игроков, чтобы поберечь их силами перед важными поединками в АПЛ, но свои 1-2 гола команда найдет. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65.

Все комментарии
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вчера в 21:03
В этом противостояние все уже ясно, 4:0 у Ромы англичане такое не отыграют. Букмекеры считают что гости могут дать тут определенны спад, и хозяева на победу смогут вырулить, но если виктория и будет, то наверняка скромная в один гол и не более. Вот собственно и попробую поставить тут на вариант ставки: фора(+1) на Рому.
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вчера в 20:46
Думаю, что “Рома” имеет больше шансов на победу, учитывая их форму. Однако, “Брайтон” также является серьезным соперником, поэтому ничья не исключается. Надеюсь на захватывающую игру и непредсказуемый результат.
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