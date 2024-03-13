«Брайтон» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

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вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Брайтон» в последние месяцы выглядит очень слабо и под руководством Де Дзерби зашел в тупик. Команда проиграл первый матч в Риме (0:4) и теперь вряд ли питает надежды отыграться и пройти дальше, ведь чтобы отыграть четыре мяча, нужно чтобы в этот футбольный вечер все сошлось. В чемпионате Англии коллектив идет лишь на восьмом месте и в двух последних матчах обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), а ранее на выезде проиграл «Фулхэму» (0:3).

«Рома» после ухода Жозе Моуриньо стала играть свежее и добиваться хороших результатов. Клуб из столицы Италии забил четыре безответных мяча и теперь в Англии может чувствовать себя уверенно. В чемпионате Италии команда располагается на пятом месте с 48 баллами и отстает на три пункта от четвертой строчки, на которую мечтает забраться уже в скором времени. В прошлом туре «Рома» спасла ничейный результат с «Фиорентиной» (2:2), а ранее разгромила на выезде «Монцу» (4:1).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах

«Рома» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

Пять из шести последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют — нет»

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