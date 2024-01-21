«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (22.01.2024)

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вчера, 17:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «волков» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Брайтон» не может похвалиться стабильными результатами, но остается в пределах верхней половины турнирной таблицы АПЛ . Коллектив занимает восьмое место с 31 пунктом и отстает от «Манчестер Юнайтед» всего на один балл, сыграв на одну игру меньше. В двух последних матчах «Брайтон» обыграл на выезде «Сток Сити» в кубке ФА , а ранее поделил очки с «Вест Хэмом» в АПЛ (0:0).

«Вулверхэмптон» совсем недалеко находится от нынешнего соперника, а именно на расстоянии одной победы. «Волки» идут на 11 позиции с 28 баллами и в случае победы сравняются с «Брайтоном» по очкам. Тем не менее, обыграть такого соперника на чужом поле для гостей может стать слишком сложной задачей. В прошлой встрече в рамках кубка ФА «Вулверхэмптон» прошел «Брентфорд» (3:2, доп. время) после ничьей в первом матче (1:1).

Информация для ставок

«Брайтон» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вулверхэмптон» уступил в шести выездных поединках из десяти последних

«Брайтон» выиграл четыре последние встречи у «Вулверхэмптона»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет интересным, но большого количества мячей забито не будет. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.