«Америка» Минейро – Куяба. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.06.2022)

Ставки букмекеров
На предстоящий матч букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию: победа «Америки» идет по коэффициенту 1.84, ничья – 3.30, а победа «Куябы» играется по котировке 4.50. Как видим, хозяева идут фаворитами.
|
- : -
завтра, 22:30
Что касается возможной результативности, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.49.
Форма команд
В последней игре бразильского чемпионата «Америка» разделила очки в гостях с «Коринтианс». Так клуб продлил серию без побед до трех туров в лиге, опустившись на 10-е место в общем зачете.
За восемь встреч «Америка» одержала три виктории, дважды сыграла вничью и допустила три поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 9 против 9.
«Куяба» продолжает балансировать возле зоны вылета, набрав восемь очков. У клуба два победных и два ничейных поединка, при четырех поражениях в пассиве. Атака команды организовала шесть результативных ударов, пропустив 10 голов в ответ.
После ничейной игры на поле «Интернасьоналя» (1:1) футболисты «Куябы» безуспешно сыграл на домашней арене с «Атлетико» Паранаэнсе, уступив со счетом 0:1.
Информация для ставок
- «Америка» не проигрывала в 5 из 6 матчей против «Куябы»
- «Куяба» проиграла 3 и прошлых 4 гостевых матчей всех турниров
- «Америка» не проигрывала в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных встречах
Прогноз
Анализ линии, статистики и форм команд, дает основания рекомендовать комбинированную ставку на 1Х и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1,48 в букмекерской конторе Лига Ставок.