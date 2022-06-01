«Америка» Минейро – Куяба. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.06.2022)

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01 июня 2022, 11:24

Ставки букмекеров

На предстоящий матч букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию: победа «Америки» идет по коэффициенту 1.84, ничья – 3.30, а победа «Куябы» играется по котировке 4.50. Как видим, хозяева идут фаворитами.

Что касается возможной результативности, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.49.

Форма команд

В последней игре бразильского чемпионата «Америка» разделила очки в гостях с «Коринтианс». Так клуб продлил серию без побед до трех туров в лиге, опустившись на 10-е место в общем зачете.

За восемь встреч «Америка» одержала три виктории, дважды сыграла вничью и допустила три поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 9 против 9.

«Куяба» продолжает балансировать возле зоны вылета, набрав восемь очков. У клуба два победных и два ничейных поединка, при четырех поражениях в пассиве. Атака команды организовала шесть результативных ударов, пропустив 10 голов в ответ.

После ничейной игры на поле «Интернасьоналя» (1:1) футболисты «Куябы» безуспешно сыграл на домашней арене с «Атлетико» Паранаэнсе, уступив со счетом 0:1.

Информация для ставок

«Америка» не проигрывала в 5 из 6 матчей против «Куябы»

«Куяба» проиграла 3 и прошлых 4 гостевых матчей всех турниров

«Америка» не проигрывала в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных встречах

Прогноз

Анализ линии, статистики и форм команд, дает основания рекомендовать комбинированную ставку на 1Х и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1,48 в букмекерской конторе Лига Ставок.