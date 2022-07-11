«Фламенго» — «Коритиба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2022)

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11 июля 2022, 14:07

Ставки букмекеров

«Фламенго» очевидный фаворит этого матча. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.30. За ничью предложена цена 5.00, победа «Коритибы» играется по котировке 9.00.

Эксперты также считают, что у этого матча больше шансов завершится в результативном формате. Вариант ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Фламенго» находится на девятом месте чемпионата, набрав 21 балл. Клуб в текущем розыгрыше Серии A одержал шесть побед и три ничьи, потерпев семь поражений от соперников.

После успешных матчей против «Америки» (3:0) и «Сантоса» (2:1) футболисты «Фламенго» уступили в гостях «Коринтиансу» (0:1) с минимальным счетом.

«Коритиба» заработала четыре очка за два последних матча Серии A, поднявшись в рейтинге на 14-е место. После победы в домашней игре против «Форталезы», которая стала для клуба пятой в сезоне, гости грядущего противостояния сыграли вничью с «Жувентуд» (2:2) на своем поле.

Информация для ставок

«Фламенго» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Коритиба» проиграла 5 из 7 гостевых матчей чемпионата

«Фламенго» побеждал «Коритибу» в 4 прошлых очных встречах

Прогноз

«Коритиба» ужасно проводит гостевые матчи чемпионата Бразилии, а у «Фламенго» тотальное преимущество над оппонентом в очных противостояниях. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.