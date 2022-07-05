«Гояс» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2022)

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05 июля 2022, 12:50

Ставки букмекеров

Эксперты приблизительно поровну оценивают шансы команд в этой игре. Поставить на победу «Гояс» можно по коэффициенту 2.70, а успех «Атлетико» Паранаэнсе играется по котировке 2.45. Заключить пари на ничью предложено по цене 3.10.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Сыграть исход ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.58, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Гояс» находится в зоне вылета чемпионата Бразилии, базируясь на 17-м месте рейтинга. Клуб допустил три поражения в четырех прошлых турах, существенно ухудшив турнирное положение.

В отчетный период футболисты «Гояс» смогли набрать только три очка в игре с «Куябой» (1:0), а проигрыши фиксировались по итогам противостояний с «Интернасьоналем» (1:2), «Коринтианс» (0:1) и «Америкой» (0:1).

«Атлетико» Паранаэнсе поднялся на второе место чемпионата Бразилии после трех побед подряд. Клуб продуктивно провел матчи против «Коритибы» (1:0), «Брагантино» (4:2) и лидером «Палмейрас» (2:0).

Информация для ставок

«Гояс» не побеждал в 5 из 7 домашних матчей лиги

«Атлетико» выиграл 4 из 8 гостевых матчей чемпионата

«Атлетико» Паранаэнсе побеждал в 4 из последних 5 матчей с «Гояс»

Прогноз

С учетом последних результатов команд, а также успешности «Атлетико» Паранаэнсе в играх с «Гояс», советуем поставить на победу гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.