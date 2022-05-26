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«Сан-Паулу» — «Сеара». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (29.05.2022)

26 мая 2022, 08:41
Сан-Паулу

Ставки букмекеров

Победа «Сан-Паулу» в этом матче играется по коэффициенту 1.62. Аналитики букмекерской конторы Фонбет видят хозяев фаворитом противостояния. За ничью выставлена цена 3.65, а победу «Сеары» можно взять по котировке 5.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.633.796.24
Мелбет 1.67 3.82 5.40
1XBET 1.67 3.82 5.40

Эксперты также склоняются к тому, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Сан-Паулу» занимает третье место чемпионата, набрав 12 очков за семь туров. В новом сезоне Серии A клуб провел три победных и три ничейных матчей, допустив только одно поражение. Атака команды в лиге наиграла на 12 голов, а защита пропустила в ответ восемь мячей.

После победного матча с «Куябой» (2:1) на домашней арене игроки «Сан-Паулу» отправились в гости к «Коринтиансу», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).

«Сеара» обосновалась в группе аутсайдеров чемпионата Бразилии, заработав только пять баллов за шесть проведенных встреч. Единственную победу в лиге клуб одержал в стартовом туре, когда ему удалось обыграть «Палмейрас» в гостях (3:2).

В двух предыдущих турах «Сеара» делила очки со своими оппонентами. После результативной ничьи с «Фламенго» (2:2) в домашних условиях клуб избежал поражения в гостях у «Сантоса» (0:0).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 8 прошлых очных встречах
  • «Сан-Паулу» побеждал в 5 последних домашних матчах лиги
  • «Сеара» не выигрывала в 20 из прошлых 22 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

«Сан-Паулу» вполне заслуженно считается фаворитом игры. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.75 2.14
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.78 2.15
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 мая в 08:43
Хозяева не проиграют
Гость
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