«Сан-Паулу» — «Сеара». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (29.05.2022)

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26 мая 2022, 08:41

Ставки букмекеров

Победа «Сан-Паулу» в этом матче играется по коэффициенту 1.62. Аналитики букмекерской конторы Фонбет видят хозяев фаворитом противостояния. За ничью выставлена цена 3.65, а победу «Сеары» можно взять по котировке 5.20.

Эксперты также склоняются к тому, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Сан-Паулу» занимает третье место чемпионата, набрав 12 очков за семь туров. В новом сезоне Серии A клуб провел три победных и три ничейных матчей, допустив только одно поражение. Атака команды в лиге наиграла на 12 голов, а защита пропустила в ответ восемь мячей.

После победного матча с «Куябой» (2:1) на домашней арене игроки «Сан-Паулу» отправились в гости к «Коринтиансу», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).

«Сеара» обосновалась в группе аутсайдеров чемпионата Бразилии, заработав только пять баллов за шесть проведенных встреч. Единственную победу в лиге клуб одержал в стартовом туре, когда ему удалось обыграть «Палмейрас» в гостях (3:2).

В двух предыдущих турах «Сеара» делила очки со своими оппонентами. После результативной ничьи с «Фламенго» (2:2) в домашних условиях клуб избежал поражения в гостях у «Сантоса» (0:0).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 8 прошлых очных встречах

«Сан-Паулу» побеждал в 5 последних домашних матчах лиги

«Сеара» не выигрывала в 20 из прошлых 22 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

«Сан-Паулу» вполне заслуженно считается фаворитом игры. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.