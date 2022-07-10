«Сантос» — «Атлетико Гойаниенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.07.2022)

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10 июля 2022, 13:11

Ставки букмекеров

«Сантос» считается умеренным фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.90. Вероятность ничьи букмекер оценил в 3.30, а победа «Атлетико» Гойаниенсе идет по котировке 3.65.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

В пяти прошлых турах чемпионата Бразилии футболисты «Сантоса» взяли только одну победу, обыграв в гостях «Жувентуд» (2:1). Еще два балла команда заработала в ничейных матчах с «Брагантино» (2:2) и «Коринтианс» (0:0), а в игре с «Фламенго» клуб зафиксировал четвертое поражение в сезоне (1:2). В турнирной таблице «Сантос» занимает 12-е место, набрав в общей сложности 19 баллов за 15 встреч.

«Атлетико» Гойаниенсе отчаянно пытается покинуть зону вылета в турнирной таблице. К очередному туру клуб подходит на 17-м месте рейтинга, набрав 17 очков з 15 туров. После победы над «Жувентуд» игроки «Атлетико» разделили баллы с «Сеарой» (1:1), а также допустили шестое поражение в чемпионате, проиграв «Сан-Паулу» (1:2).

Информация для ставок

«Сантос» не выигрывал в 6 прошлых матчах всех турниров

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей на поле «Сантоса»

Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 из прошлых 5 матчей «Атлетико» Гойаниенсе

Прогноз

В четырех последних играх между «Сантосом» и «Атлетико» Гойаниенсе больше двух мячей не забивалось. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.