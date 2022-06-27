«Жувентуд» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2022)

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27 июня 2022, 16:24

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Атлетико Минейро» в этом матче, предлагая сыграть такой исход по коэффициенту 1.88. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.40, а победа «Жувентуд» идет по цене 4.40.

Аналитики также считают, что команды не превысят планку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.21.

Форма команд

«Жувентуд» в предыдущем туре чемпионата сыграл вничью с «Сан-Паулу». Прежде клуб допустил четыре поражения подряд в лиге, обосновавшись в зоне прямого вылета.

В семи домашних матчах чемпионата игроки «Жувентуд» зарекомендовали себя плохо. В их активе только одна победа и две ничьи, при четырех поражениях в пассиве. Атака хозяев на своем поле организовала только шесть голов.

«Атлетико Минейро» устремился вверх по турнирной таблице Серии A, поднявшись на пятое место рейтинга. Прогресс команды обеспечили последовательные победы, которые были оформлены в матчах с «Фламенго» (2:0) и «Форталезой» (3:2).

В разрезе гостевых поединков «Атлетико Минейро» является лучшей командой лиги, у которой четыре победы и три ничьи вне родных стен.

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на поле «Жувентуд»

«Жувентуд» не побеждал в 9 из предыдущих 10 матчей с «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

Прогноз

«Атлетико Минейро» набрал форму и стабильно обыгрывает «Жувентуд» в очных встречах. Поэтому, рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.