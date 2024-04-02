«Брентфорд» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024)

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сегодня, 15:04

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.4. На успех «Брайтона» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.6. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Брентфорд» до сих пор не может победить уже длительное время и далеко не гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. Команда занимает лишь 15 место с 27 баллами, что на пять пунктов больше, чем у конкурента из зоны вылета. В домашней встрече с нестабильным «Брайтоном» хозяевам могут как победить, так и уступить с большим счетом, поэтому тренерскому штабу нужно правильно настроить хозяев. В прошлом туре «Брентфорд» спас ничью в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а ранее команда уступила на выезде «Бернли» (1:2).

«Брайтон» уже покинул Лигу Европы, и теперь подопечные Роберто Де Дзерби постараются как можно лучше завершить сезона в АПЛ . На данный момент коллектив идет на девятом месте с 42 баллами и отстает от «Ньюкасл Юнайтед» на один балл, но пробиться в зону еврокубков будет практически невозможно. Два последних матча «Брайтон» проиграл «Ливерпулю» (1:2) и обыграл «Рому» в Лиге Европы (1:0).

Информация для ставок

Девять последних домашних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Брентфорд» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Англии

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а исход встречи решит всего один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.